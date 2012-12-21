  1. حوزه و دانشگاه
۱ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۴۵

رئیس دانشگاه تفرش :

مشکل دانشگاههای شهرستان در تأمین غذای دانشجویان

مشکل دانشگاههای شهرستان در تأمین غذای دانشجویان

رئیس دانشگاه تفرش با اشاره به مشکل تأمین غذا خواستار توجه ویژه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم به یارانه غذایی دانشگاه‌ها به ویژه دانشگاه‌های شهرستان شد.

دکتر احمد رضا ربانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اکنون دانشگاه‌ها به ویژه دانشگاه‌های شهرستان که درآمد اختصاصی کمتری دارند تا اندازه ای در این زمینه با مشکل مواجه شده اند.

وی افزود: قبل از اینکه دانشگاه‌ها دچار مشکلات جدی در این زمینه شوند باید توجه ویژه ای به این موضوع و تامین یارانه غذایی دانشگاه‌ها شود.
 
به گزارش مهر، برنج، روغن و گوشت به عنوان اقلامی است که یارانه غذای دانشجویی به آنها تعلق می گیرد و برخی از دانشگاه‌ها متقاضی دریافت یارانه غذای دانشجویی به صورت کالا و برخی دیگر به صورت صورت نقدی هستند.
کد مطلب 1770753

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