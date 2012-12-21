مشکل دانشگاههای شهرستان در تأمین غذای دانشجویان

دکتر احمد رضا ربانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اکنون دانشگاه‌ها به ویژه دانشگاه‌های شهرستان که درآمد اختصاصی کمتری دارند تا اندازه ای در این زمینه با مشکل مواجه شده اند.

وی افزود: قبل از اینکه دانشگاه‌ها دچار مشکلات جدی در این زمینه شوند باید توجه ویژه ای به این موضوع و تامین یارانه غذایی دانشگاه‌ها شود.

به گزارش مهر، برنج، روغن و گوشت به عنوان اقلامی است که یارانه غذای دانشجویی به آنها تعلق می گیرد و برخی از دانشگاه‌ها متقاضی دریافت یارانه غذای دانشجویی به صورت کالا و برخی دیگر به صورت صورت نقدی هستند.