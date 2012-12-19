عملیات احداث آخرین خانه بهداشت مصوب دانشکده پزشکی نیشابور آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل مجمع خیران سلامت نیشابور گفت: ساخت آخرین خانه بهداشت مصوب دانشکده علوم پزشکی نیشابور با همکاری خیر سلامت در روستای دولت‌آباد شروع شد.

احمد درودی اظهارکرد: ساخت این خانه بهداشت با اهدای زمین از سوی خیر نیک‌اندیش حسن جمال، به یاد فرزند شهیدش شروع شده است.

وی ابراز امیدواری کرد تا اوایل سال 92 ساخت این خانه بهداشت به اتمام برسد.

درودی بیان داشت: دانشکده مذکور برای احداث پایگاه‌های بهداشتی، اورژانس 115 و توسعه بخش‌های درمانی نیاز به همیاری خیران دارد.

مسابقه مفاهیم قرآن کریم در زندان نیشابور برگزار شد

رئیس اداره زندان نیشابور گفت: مسابقه سراسری مفاهیم قرآن کریم با شرکت 222 نفر از مددجویان زندان نیشابور در بند بسته برگزار شد.

محمد‌رضا رجبی افزود: این مسابقات به‌منظور آشنایی هر چه بیشتر مددجویان با مفاهیم، اعجاز قرآن، افزایش آگاهی و دانش آنان در حوزه علوم قرآنی و غنی‌سازی اوقات فراغت زندانیان برگزار شد.

وی بیان داشت: 205 نفر مددجوی مرد و 17 نفر مددجوی زن در این مسابقات که در مرحله شهرستانی برگزار می‌شد، شرکت کردند.

فعالان برتر عرصه فرهنگی زندان نیشابور تقدیر شدند

مراسم تقدیر از تعداد 16 نفر از مددجویان فعال عرصه فرهنگی زندان نیشابور برگزار شد.

رئیس اداره زندان نیشابور اظهار داشت: با توجه به محدودیت فضای فیزیکی بند بسته و جمعیت بالای زندانیان سعی شده است با ارائه آموزش‌های مختلف در بخش‌های فرهنگی، حرفه‌‌آموزی و ورزش به زندانیان جرائم مختلف، اوقات فراغت آنان را به نوعی پر کنیم تا از آسیب‌ها و گرایش آنها به اعتیاد کاسته و پیشگیری شود.

محمد‌رضا رجبی عنوان کرد: در این راستا برنامه‌های متنوع اصلاحی و تربیتی در قالب فعالیت‌های فرهنگی شامل آموزش‌های قرآنی، احکام و اعتقادات، مهارت‌های اساسی زندگی، سخنرانی‌های مذهبی، نهضت سوادآموزی، فعالیت‌های ورزشی و سرگرمی و تفریحات سالم مانند اجرای نمایش، تئاتر، موسیقی و نمایش فیلم از سوی واحد فرهنگی تربیتی برگزار می‌شود.

احتمال بروز سرطان دهان و حنجره در مصرف‌کنندگان ناس وجود دارد

مدیرگروه بهداشت محیط و حرفه‌ای دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت: احتمال بروز سرطان دهان و حنجره در مصرف‌کنندگان این ماده بیشتر است.

نعمت‌الله معروفی افزود: ناس یک ماده صناعی است که به اسامی مختلفی در کشور مانند پان، ناس، ناس خارجی، پان پاکستانی و پان عربی مشهور است.

وی بیان داشت: این ماده به صورت صناعی و غیر بهداشتی تهیه می‌شود که یک نوع آن پان‌پراک است که ترکیبی از تنباکو، آهک، خاکستر، ادویه‌های معطر ساخارین و اسانس‌های افزودنی غیر مجاز است و گاهی از طعم‌هایی مثل نعناع و ترکیباتی همچون سرب، کربنات منیزیم و آرسنیک نیز در آن استفاده می‌شود.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش نیشابور منصوب شد

معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش نیشابور گفت: سیدعباس حسینی به‌عنوان معاون آموزش متوسطه مدیریت آموزش و پرورش این شهر منصوب شد.

محمد‌یوسف سپهری‌راد افزود: در این حکم حفظ جایگاه ویژه مقطع متوسطه، ارتقای کیفیت مقطع و منزلت معلمان این مقطع تحصیلی از جمله وظایف مهم معاونت متوسطه برشمرده می‌شود.

وی بیان داشت: اهتمام به رشد، بالندگی و شکوفایی استعدادهای علمی و تربیتی دانش‌آموزان متوسطه در سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری از دیگر مواردی است که در این حکم به آن تاکید شده است.