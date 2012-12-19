دورکاری زنان نیازمند بررسی کارشناسانه است

شهلا میرگلوی بیات در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای قوانین حوزه زنان، گفت: قوانین خوبی در حوزه زنان از سال های پیش تدوین شده که هنوز اجرایی نشده اند و فراکسیون زنان درتلاش است تا قوانین مربوط به زنان را به طور کامل به اجرا در بیاورد.

وی ادامه داد: اجرای کامل قوانین مربوط به زنان امری ضروری است که شامل ماده 230 برنامه پنجم توسعه می شود. البته اجرای کامل و دقیق این قوانین در حال حاضر در حد بحث و بررسی است و بخش اجرایی آن به دولت برمی گردد که خارج از حوزه اختیارات مجلس است.

نائب رئیس فراکسیون زنان تصریح کرد: در حال حاضر در حال مذاکره با مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری هستیم تا بتوانیم با کمک آنها قوانین مربوط به زنان و مسائل حقوقی آن ها را به مرحله اجرا در بیاوریم. البته هنوز مرکز امور زنان پیشنهادهای پیش نویس خود را در زمینه اجرای کامل ماده 230 به تکمیل نرسانده است و تا تکمیل آن باید صبر کرد چرا که پس از کامل شدن آن باید به هیات دولت ارسال شود تا در آن جا به تصویب برسد.

بیات یادآور شد: فراکسیون زنان مجلس به طور مستمر پیگیر تکمیل پیشنهادهای پیش نویس از سوی مرکز امور زنان ریاست جمهوری است و امیدواریم تا پایان سال جاری بتوان بحث اجرای کامل قوانین مربوط به زنان را مطرح کرد و برای تحقق آن بتوان این امر را در صحن علنی مجلس عنوان کرد و تمامی قوانین و مشکلات مربوط به زنان مرتفع شود.

وی در ادامه با اشاره به طرح دورکاری زنان شاغل گفت: این طرح ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﺎری ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و تاکنون ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات درﺧﺼﻮص ﻃﺮح دورﮐﺎری زﻧﺎن در ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن زﻧﺎن اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﻤﺎﻣﯽ آنھا ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﮐﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.