به گزارش خبرنگار مهر، بکو فوفانا مهاجم ساحل عاجی سابق لیگ ارمنستان که هفته گذشته برای امضای قرارداد با تیم ذوبآهن وارد اصفهان شد طی روزهای گذشته در تمرینات ذوبآهن حضور داشته و قرار است ابتدای هفته آینده قرارداد خود را با ذوبآهن امضا کند.
طی روزهای گذشته با ذوبآهن به توافق رسیده و قرارداد این بازیکن نیز تنظیم شده است. قرار است فوفانا شنبه برای رسمی کردن قرارداد خود با تیم ذوبآهن به هیئت فوتبال اصفهان برود.
بکو فوفانا پیش از این در لیگ کشور ارمنستان به میدان میرفته پیش از این در تیمهایی نظیر چارلتون اتلتیک ارمنستان حضور داشته است. البته فوفانا در چارلتون به میدان نرفت و همواره به صورت قرضی در تیمهایی از لیگهای نروژ و فرانسه بازی کرد.
بکو فوفانا در بازیهای این فصل لیگ ارمنستان و در جدول گلزنان این کشور پس از گیوزالیان در رده دوم قرار دارد.
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