بزرگترین معضل در پیشرفت اصناف عدم تشکیل اتحادیه ها بر اساس شاخص ها است

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید گلپور ظهر چهارشنبه در نشست مجمع امو ر صنفی استان زنجان افزود:وجود تحریمها نتوانسته خدشه ای در کار اصناف وارد کند وحتی باعث شده اصناف پویاتر از گذشته به کار خود ادامه دهند اگر بجواهیم در تجارت از دنیا عقب نیفتیم باید به تجارت الکترو نیک توجه ویژه شود.

وی ادامه داد: در برخی موارد شاهدیم که اتحادیه فقط به صورت اسمی وجود دارد ولی وجود خارچی ندارد ومحلی کاری نیز برای ان موجود نیست.

گلپور افزود: استان زنجان در بسیاری از شاخصهای صنعتی در کشور عقب بود ولی با سعی وتلاش مردم ومسوولین توانست جایگاه خود را در بسیاری از موارد ارتقا دهد که از جمله در امور صنفی اوانست رتبه ی اول را به دست اوردوکسب این رتبه همه ی نگاهه را به سوی این استان جلب کرده است

معاون برنامه ریزی مرکز امور اصناف وزارت کشور ادامه داد: بحث به روز رسانی اطلاعات اصناف یکی از کارهای خوبی بود که انجام شد.

گلپور با اشاره به روز رسانی اطلاعات اصناف افزود: از مزایای سامانه ی طراحی شده این است که هیچ انتخاباتی در سطح اتحادیه ها عقب نمی افتد زیرا اگر انتخابات به موقع انجام نشود از سامانه حذف می شود.

وی ادامه داد: صدور پروانه کسب الکترونیکی که همه اطلاعات صنفی فرد در آن ذخیره می شود.

گلپور افزود: همچنین با این سامانه آموزش از حالت سنتی ان خارج می شود بدین نحو که ثبت نام از طریق اینترنت صورت می گیردوبعد از برگزاری ازمون سوابق به صورت الکترو نیکی درج می شود ومتولی این اموزشها نیز مجمع است وهمچنیین با وجود این سامانه مشکل پرداخت حق عضویت نیز حل شده است.