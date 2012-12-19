برپایی ششمین جشنواره موسیقی فارس/اکران ویژه فیلم "آیینه های روبرو" در سینماسعدی

به گزارش خبرگزاری مهر،اهالی موسیقی و هنرمندان فارس تا 5 دیماه 91 برای ارسال آثار خود به دبیرخانه ششمین جشنواره موسیقی فارس فرصت دارند و نتایج داوری 15 دی ماه اعلام می شود.

راه یافتگان به بخش نهایی این جشنواره 22 دی ماه از زمان اجرای خود در تاریخ های 26 الی 28 دی مطلع خواهند شدو مراسم اختتامیه و اعلام برگزیدگان نیز 29 دی ماه برگزار می شود.

علاقمندان جهت شرکت در ششمین جشنواره موسیقی فارس می توانند جهت دریافت فرم و فراخوان این جشنواره به سایت حوزه هنری فارس (www.artfars.ir) مراجعه نمایند .

دبیرخانه جشنواره جهت ترغیب کودکان و نوجوانان در این جشنواره بخش ویژه ای برای به ظهور رساندن استعدادهای کودکان و نوجوانان طراحی کرده که به صورت غیر رقابتی برگزار خواهد شد.

این جشنواره توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه هنری و انجمن موسیقی فارس برگزار می شود.

اکران ویژه فیلم "آیینه های روبرو" در سینماسعدی

فیلم "آینه های روبرو" روز جمعه 1/10/91 ساعت 17 و 30 دقیقه در سینما سعدی و در قالب سری برنامه های باشگاه هفت اکران و نقد و بررسی خواهد شد.

عموم علاقمندان می توانند این فیلم را با حضور کارگردان « نگار آذربایجانی » تهیه کننده « فرشته طائرپور » و بازیگران « غزل شاکری و شایسته ایرانی » تماشا کنند.

فیلم آینه های روبرو درباره دو زن جوان از دو موقعیت کاملاً متفاوت خانوادگی و اجتماعی است که بر اثر حادثه ای با هم مواجه و همسفر می شوند. از دیگر بازیگران این فیلم همایون ارشادی نیما شاهرخ شاهی ، مریم بوبانی ، صفا آقاجانی ، رابعه اسکویی ، سارا بهرامی است.