31 درصد واردات اردبیل ماشین آلات صنعتی است/ سهم 15 درصدی خودروهای لوکس

به گزارش خبرنگار مهر، ارژنگ عزیزی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه توسعه صادرات استان تصریح کرد: ارزش وارداتی ماشین آلات صنعتی در هشت ماهه اول سال گذشته 26 میلیون و 907 هزار و 458 دلار بوده که در مدت مشابه سال جاری به 12 میلیون و 466 هزار و 127 دلار کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه در طی این مدت 15 درصد از واردات استان مربوط به واردات خودروهای لوکس "مازراتی" است، افزود: علاوه بر ماشین آلات صنعتی عمده محصولات وارداتی استان حیوانات زنده، مشتقات کائوچو، برنج، کائوچو و چوب بوده است.

مدیرکل سازمان صنعت، معدن و بازرگانی استان با بیان اینکه در سال جاری 23 میلیون و 650 هزار و 366 کیلوگرم محصول وارد استان شده است، متذکر شد: تغییرات حجم واردات به نسبت سال گذشته با 23 درصد افت همراه بوده است.

وی اضافه کرد: ارزش وادراتی استان نیز با 39 میلیون و 345 هزار و 436 دلار با افت 36 درصدی مواجه بوده است.

افزایش 41 درصدی ارزش ترانزیت خارجی کالا

به گفته عزیزی افت واردات بیانگر کاهش نیاز داخلی بوده و هرقدر نیاز داخلی کاهش پیدا کند زمینه توسعه تولید و افزایش صادرات مهیا خواهد شد.

وی تصریح کرد: در هشت ماهه اول سال گذشته ترانزیت خارجی کالا رقمی بالغ بر 358 میلیون و 19 هزار و 775 دلار بوده که امسال با رشد 41 درصدی به 658 میلیون و 781 هزار و 217 دلار رسیده است.

این مسئول تصریح کرد: در سال گذشته 169 میلیون و 366 هزار و 983 کیلو گرم کالای ترانزیتی داشتیم که امسال با رشد 17 درصدی به 248 میلیون و 893 هزار و 728 کیلوگرم رسیده است.

