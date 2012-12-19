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۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۱۴

عزیزی اعلام کرد:

31 درصد واردات اردبیل ماشین آلات صنعتی است/ سهم 15 درصدی خودروهای لوکس

31 درصد واردات اردبیل ماشین آلات صنعتی است/ سهم 15 درصدی خودروهای لوکس

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیرکل سازمان صنعت، معدن و بازرگانی استان اردبیل گفت: در هشت ماهه اول سال جاری ماشین آلات صنعتی 31 درصد از حجم واردات استان را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ارژنگ عزیزی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه توسعه صادرات استان تصریح کرد: ارزش وارداتی ماشین آلات صنعتی در هشت ماهه اول سال گذشته 26 میلیون و 907 هزار و 458 دلار بوده که در مدت مشابه سال جاری به 12 میلیون و 466 هزار و 127 دلار کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه در طی این مدت 15 درصد از واردات استان مربوط به واردات خودروهای لوکس "مازراتی" است، افزود: علاوه بر ماشین آلات صنعتی عمده محصولات وارداتی استان حیوانات زنده، مشتقات کائوچو، برنج، کائوچو و چوب بوده است.

مدیرکل سازمان صنعت، معدن و بازرگانی استان با بیان اینکه در سال جاری 23 میلیون و 650 هزار و 366 کیلوگرم محصول وارد استان شده است، متذکر شد: تغییرات حجم واردات به نسبت سال گذشته با 23 درصد افت همراه بوده است.

وی اضافه کرد: ارزش وادراتی استان نیز با 39 میلیون و 345 هزار و 436 دلار با افت 36 درصدی مواجه بوده است.

افزایش 41 درصدی ارزش ترانزیت خارجی کالا

به گفته عزیزی افت واردات بیانگر کاهش نیاز داخلی بوده و هرقدر نیاز داخلی کاهش پیدا کند زمینه توسعه تولید و افزایش صادرات مهیا خواهد شد.

وی تصریح کرد: در هشت ماهه اول سال گذشته ترانزیت خارجی کالا رقمی بالغ بر 358 میلیون و 19 هزار و 775 دلار بوده که امسال با رشد 41 درصدی به 658 میلیون و 781 هزار و 217 دلار رسیده است.

این مسئول تصریح کرد: در سال گذشته 169 میلیون و 366 هزار و 983 کیلو گرم کالای ترانزیتی داشتیم که امسال با رشد 17 درصدی به 248 میلیون و 893 هزار و 728 کیلوگرم رسیده است.
 

کد مطلب 1770777

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