زنجان در تولید سرب و روی جز قطبهای مهم کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، علی معصومی ظهر چهارشنبه در نشست مجمع امو ر صنفی استان زنجان افزود: با تو جه به امار موجود در سایت سابق 24هزارو600واحد صنفی با زیر مجموعه ی 119اتحادیه وجود دارندودر سامانه ی جدید از تعداد 119 اتحادیه ی صنعتی 65درصد دارای مدیر اجرایی هستند.

وی به وجود واحدهای صنفی بدون پروانه اشاره کرد و ادامه داد: در ساماندهی این واحدها صنفی کوشا هستیم ودر این راستا وبا همکاری خوب نیروی انتظامی ومجمع امید است سه هزار واحد صنفی ساماندهی شوند.

معصومی افزود: اصناف زنجان در زلزله ی اخیر در آذربایجان شرقی جز اولین استانها واولین قشر بودند که کمکهای نقدی وغیر نقدی خود را به صورت مستقیم برای کمک ارسال کردند و در بحث اهانت به پیامبر نیز اصناف زنجان اولین اصنافی بودند که با تجمع در مسجد چهل ستون اعتراض خود را به این امر نشان دادند.

رئیس مجمع امور صنفی زنجان نیز گفت: اصناف زنجان جز اصناف با انصاف متدین ودرستکار هستندو در مراحل مختلف همیار وهم گام دولت بوده اند.

محمد کاوندی افزود: 1.5ماه قبل در مبحث سامانه اجلاسی با هماهنگی شهرستانها برگزار شد که به همت ومساعدت تلاشگران در بحث سامانه استان زنجان استان دوم در سطح کشور شد و همچنین در یحث آموزش نیز آموزش هیئت رئیسه هاکه سال گذشته انجام شد ودر حال حاضر نیز در بحث اموزش افرادی که می خواهند پروانه ی کسب بگیرند باید 40ساعت دوره آموزشی پشت سر گذارند ودر این دوره ها اساتیدی از بیمه تامین اجتماعی-سازمان امور مالیاتی ز ونظام صنفی ودر بحث تدریس مکاسب استاد حوزه و دانشگاه تدریس می کنند.

کاوندی افزود: استان زنجان در بحث بازرسی ونظارت نیز موفق عمل کرده خصوصا در کنترل قاچاق جز 3استان برتر کشور بوده است

وی تصریح کرد: اکثر اتحادیه های فعال در استان دارای مدیران اجرایی مستقل با مدرک تحصیلی کاردانی وکارشناسی هستند که در طول یکماه گذشته 15 اتحادیه از محل مجمع امو ر صنفی خارج شده اند

کاوندی گفت: مشکل عمده ی صنوف تولیدی دو چیز است یکی مبلغ اندک وام که تقربا یک هفتم افراد از این وام استفاده می کنند و دیگری همکاری کم بعضی از بانکهای عامل در این زمینه است.