  1. ورزش
۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۱۹

به دلیل بازگشت سرطان؛

"تیتو ویلانووا" از مربیگری بارسلونا کناره‎گیری کرد

"تیتو ویلانووا" از مربیگری بارسلونا کناره‎گیری کرد

سرمربی بارسلونا به دلیل عود کردن بیماری سرطان از سمت سرمربیگری بارسلونا کنار کشید و باشگاه اسپانیایی ظرف مدت کوتاهی نام جانشین وی را اعلام خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرمربی بارسلونا در ماه نوامبر سال گذشته و زمانی که به عنوان دستیار در این تیم کار می‌کرد، تحت عمل جراحی قرار گرفت و غده بناگوشی خود را خارج کرد. با اینکه عمل جراحی وی موفقیت آمیز بوده اما دوباره بیماری وی عود کرده تا آنجا که ایستگاه تلویزیونی "کوآترو" گفته که ویلانووا از کار دست کشیده است.

بر پایه گزارش میرر، باشگاه بارسلونا خیلی زود نام جایگزین این مربی را اعلام خواهد کرد. ژاوی بر روی توییتر خود نوشت: واقعا از شنیدن این خبر متاسف شدیم.

در بیانیه ای که بر روی سایت باشگاه بارسلونا قرار گرفته، آمده است: بارسلونا نشست خبری خود را به دلیل بیماری تیتو ویلانووا لغو کرده است و به زودی برنامه های باشگاه اعلام خواهد شد. بارسلونا به دنبال پیدا کردن مربی جایگزین تا پایان رقابت‌های فصل است.

کد مطلب 1770781

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