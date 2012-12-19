پیکار سخت شهرداری تبریز در خانه گیتی پسند/ تبریزی ها انگیزه امتیاز گیری دارند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سیزدهم و پایانی رقابتهای فوتسال لیگ برتر باشگاه های کشور که قرار بود جمعه گذشته با انجام دیدارهای باقی مانده سپری شود، با تغییر برنامه دو دیدار به روز پنجشنبه هفته جاری موکول شد.

بر این اساس از ساعت 16 روز پنجشنبه هفته جاری تیم شهرداری تبریز در دیداری سخت به میهمانی تیم مدعی گیتی پسند اصفهان خواهد رفت.

شهرداری 15 امتیازی که در هفته دوازدهم در خانه خود برابر تیم شهرداری ساوه تن به تساوی دو بر دو داد، این هفته به مراتب کار سخت تری پیش رو خواهد داشت و باید در خانه تیمی به میدان برود که برای صعود به صدر جدول تلاش خواهد کرد.

گیتی پسند که با 25 امتیاز در خانه دوم جدول ایستاده، با توجه به نبرد حساس و همزمان صبای قم 26 امتیازی و صدرنشین با تیم شهید منصوری 22 امتیازی و رده چهارمی، انگیزه ای دوچندان برای پیروزی برابر تیم شهرداری تبریز دارد و در صورتیکه این اتفاق رخ دهد و در شهر قم نیز تیم صبا نتواند نتیجه لازم را برابر میهمان خود شهید منصوری کسب کند، آنگاه حریف این هفته شهرداری تبریز خواهد توانست به صدر جدول صعود کرده و قهرمان نیم فصل اول شود.

همین امر می تواند سختی کار شهرداری را در بازی حساس اصفهان بیشتر از حالت معمول کند اما خود شهرداری نیز انگیزه کمی برای امتیاز گیری از این بازی برون از خانه ندارد و در صورتیکه بتواند حریف مدعی خود را متوقف کند، احتمالا یک پله در جدول صعود کرده و با رتبه ای بهتر نیم فصل اول لیگ برتر را خاتمه دهد.

دیدار تیم های گیتی پسند اصفهان و شهرداری تبریز از چارچوب بازیهای هفته سیزدهم و پایانی نیم فصل اول رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور، از ساعت 16 روز پنجشنبه در سالن پیروزی اصفهان به انجام خواهد رسید.