تکیه بر ارز نفتی در هفت سال گذشته بی سابقه است/ضرورت اصلاح نرخ ارز

به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی ظهر چهارشنبه در همایش اقتصاد سالم که در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برگزار شد، اظهارکرد: اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد ریاضتی یا اقتصاد مدنظر صندوق بین المللی پول نیست یعنی اقتصادی که در شرایط مختلف برابر حمله های اقتصادی دشمن بتواند مقاومت کند.

وی نرخ رشد اقصادی کشور به روایت دولت را در سال های 87، 88 ، 89، و 90 به ترتیب بابر 8.7 درصد، 3 درصد، 5.9 درصد و 3.4 درصد دانست و افزود: این آمار نشان دهنده رکود نرخ رشد اقتصادی کشور است.

وی همچنین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران را به روایت صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در حال رکود عنوان کرد و گفت: آمارها نشان دهنده این است که بعضی از شاخص های اقصادی کشور خوب نیست.

وی نرخ بیکاری را در سال های 87، 88، 89 و 90 را به ترتیب 9.6 درصد، 11.1 درصد، 14.6 و 12.3 درصد دانست و افزود: این آمار و آمار نرخ بیکاری ایران به روایت صندوق بین المللی پول و موسسه اکونومیک نشال نشان از افزایشی بودن این نرخ در کشور دارد.

وی نزولی بودن تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی را نشان از کاهش نرخ بیکاری در کشور عنوان کرد و گفت: در سال 86 این میزان 736 هزار نفر ، در سال 87 این تعداد 400 هزار 500 نفر، در سال 88 این تعداد به 397 هزار نفر، در سال 89 به 294 هزار نفر و در سال 90 به 209 هزار نفر کاهش پیدا کرد.

استفاده بی حساب از درآمد های نفتی موجب لطمه زدن به تولید ملی می شود

وی، افزود: تعداد جواز تاسیس و بهره برداری در چهار ماه نخست امسال منفی بوده که نشان از کاهش سرمایه گذاری در کشور دارد.

توکلی افزود: به رغم اهداف برنامه های توسعه تکیه بر ارز نفتی بیشتر شده و در 7 سال اخیر به سطح بی سابقه ای رسیده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ترکیب و سطح بودجه را تورم زا و معارض با رشد و سرمایه گذاری دانست و ادامه داد: نحوه تصمیم گیری دولت و مجلس درباره بودجه عمرانی با قانون ناسازگار، غیر واقع بینانه و مغایر با مصالح کشور است.

وی با بیان اینکه بودجه دولت به جای کمک به رشد تولید و اشتغال به اتلاف منابع منجر می شود، تصریح کرد: استفاده بی حساب از درآمد های نفتی موجب لطمه زدن به تولید ملی و قدرت خرید مردم می شود.

توکلی افزیش کسری بودجه نفتی در سال های 88، 89، 90 و 91 را به ترتیب برابر 52.3 درصد، 59.3 درصد، 64.4 درصد و 74 درصد دانست و تاکید کرد: هر چه بودجه دولت نفتی تر باشد ضد تولید و ضد اشتغال عمل می کند.

وی متوسط ارز سرانه نفتی به ازای هر نفر را در دولت جنگ 608 دلار، دولت سازندگی 384 دلار، دولت اصلاحات 364 دلار و هشت سال دولت نهم و دهم برابر با 890 دلار دانست و گفت: این آمار و ارقام با اقتصاد مقاومتی سازگار نیست.

نماینده مردم تهران در خانه ملت افزایش نرخ ارز در 6 ماه اخیر را نشان دهنده کاهش ارزش پول ملی، کاهش تولید و سرمایه گذاری، سفته بازی و کاهش تقاضای ارزی برای حفظ دارایی و فرار سرمایه دانست.

لزوم تشکیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

توکلی افزود: در قانون بودجه سال 91 باید تجدید نظر صورت گیرد و با اولویت بندی طرح های عمرانی، موارد با اولویت کمتر از دستور سال جاری خارج شود.

وی خواستار احیا و تشکیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برای حل مشکلات تولید و سرمایه گذاری شد و ادامه داد: قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با همت بیشتری و به طور کلی اجرا شود.

وی گفت: در نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه تجدیدنظر صورت گیرد و بر خلاف فاز اول اجرای این قانون بازپرداخت سهم تولید از منابع حاصل از هدفمندی در اولویت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه تعجیل در اجرای فازم دوم قانون هدفمندی یارانه ها مضر است، افزود: تمام شوک های اقتصادی زمان بر است بنابراین تغییر رفتار مردم و تولیدکنندگان در راستای اجرای این طرح زمان بر است.

وی افزود: تصحیح نرخ ارز ابزار تامین کسری بودجه دولت تلقی نشود، کسری تراز بازرگانی خارجی را کاهش دهد، قدرت رقابت خارجی را افزایش دهد، ذخایر ارزی را از بین نبرد، شکاف دو نرخی و سفته بازی را کم کند را در اصلاح نرخ ارز ضروری دانست.

وی با بیان اینکه باید مسولان ثبات در بازار را در اولویت کار خود قرار دهند، افزود: از هر گونه تصمیم کارشناسی نشده در دولت و مجلس باید پرهیز شود.

نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شد: با فساد در هر شکلی و در هر سطحی که باشد به شدت و بدون تبعیض به طور جدی به ویژه با فساد سیاسی و مبارزه با جرائم یقه سفیدها برخورد شود.