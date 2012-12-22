مسابقات تیر اندازی مدارس راهنمایی و دبیرستان ناحیه یک کرج برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این راستا 28 نفر از دانش آموزان منتخب مدارس متوسطه دخترانه، 48 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه و32 نفر دانش آموزان مقطع راهنمایی هر کدام در سانس های مختلف به رقابت پرداختند که درپایان رقابت به برگزیدگان مسابقه حکم قهرمانی و مدال اهدا شد.

هدف از برگزاری این مسابقات ایجاد انگیزه ،جذب دانش آموزان در این رشته و استعداد یابی آنان به منظور آماده سازی تیم منطقه و اعزام آنها در مسابقات استانی وکشوری است.

آموزه های دینی در بهبود وارتقاء عملکرد پرسنل اداری نقش موثر دارد

مدیرکل آموزش وپرورش استان البرز درهفتمین جلسه شورای نماز، قرآن وعترت گفت: برگزاری جلسه تفسیر قرآن دراداره کل تسهیل کننده عملکرد پرسنل می شود و خواستار حضور پررنگ پرسنل اداری در کلاس تفسیر و نمازجماعت شد.

دراین جلسه معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش وپرورش استان با اشاره به برگزاری طرح نور (حفظ قرآن ) به اعتبارتخصیصی ازطرف وزارت متبوع به این طرح و نحوه توزیع این هدایا اشاره کرد.

ابراهیم آخوندی به ضرورت انعقاد تفاهم نامه با سازمانهای فرهنگ سازاستان و چهارچوب های مدون استفاده ازظرفیت دیگرسازمان ها به منظورهم افزایی درانجام فعالیتهای دینی وپرورشی نیز تاکید کرد.

آزمون پیشرفت تحصیلی در مقاطع آموزش ابتدایی و راهنمایی ناحیه یک برگزار شد

هدف از برگزاری این آزمون آگاهی از میزان پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در طول سال تحصیلی منطبق با‌ استانداردهای آموزشی است واین آزمون وضعیت و رویکردهای آموزشی مدارس و کلاس‌های آموزشی را از منظر نیازسنجی و تحلیل عملکرد مورد بررسی قرارمی دهد.

همچنین نتایج این آزمون می تواند به توسعه برنامه های آموزشی و نظارت مطلوب بر فرآیند یاددهی و یادگیری و اقدامات پیشگیری از افت تحصیلی منجر شود.

به دلیل اینکه این آزمون ها قبل از برگزاری امتحانات نیمسال اول برپا می شود مدیران مدارس می توانند با برنامه ریزی لازم نسبت به شناخت نقاط ضعف درسی دانش آموزان اطلاع پیدا کرده و جهت تقویت بنیه علمی آنان برنامه ریزی لازم را به عمل آورند.

در این مرحله از آزمون پیشرفت تحصیلی بالغ بر 19000 هزار دانش آموز مقطع ابتدایی و راهنماییی در دو نوبت صبح و بعد از ظهر به رقابت پرداختند.

همایش استانی تجلیل از فعالان عرصه ی سواد آموزی بر گزار می شود

به مناسبت هفته سواد اموزی همایش استانی تجلیل از فعالان این عرصه در کانو استانی شهید فهمیده برگزار می شود.

در این همایش جمعی از مسئولان استانی، شهرستانی و معاون نهضت سواد آموزی کشور حضور خواهند داشت.

همایش تجلیل از فعالان عرصه سواد دوشنبه چهارم دی ماه جاری ساعت 9 صبح برگزار می شود.