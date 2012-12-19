دولت مالزی 500 رینگیت کمک نقدی به مردم پرداخت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روزنامه چینی زبان سن چیو، در آستانه انتخابات پارلمانی مالزی دولت این کشور به حدود یک سوم جمعیت این کشور کمک نقدی به مبلغ 500 رینگیت (هررینگیت معادل 1000 تومان) پرداخت می کند.

این مبلغ قرار است 15 ماه ژانویه سال آینده مزابق با 26 دیماه و درقالب برنامه موسوم به کمک به مردم 1 (BR1M) به افراد و خانواده های کم درآمد این کشور پرداخت شود.

در همین حال، نخست وزیرمالزی نیز اعلام کرده که این مبلغ بخشی از برنامه بودجه سال 2013 دولت برای کمک به اقشار کم درآمد و در راستای تلاش برای افزایش درآمد آنها پرداخت خواهد شد.

بر اساس این گزارش ، در قالب برنامه کمک به مردم مالزی 1 (BR1M) همچنین پرداخت مبلغ 100 رینگیت به دانشجویان ، مبلغ 250 رینگیت به افراد بالای 21 سال که مجرد بوده و کمتر از 2000 رینگیت در ماه درآمده داشته باشند نیز پیش بینی شده است.

کشور مالزی درآستانه انتخابات سراسری پارلمانی قرار دارد و پیش بینی می شود سیزدهمین دوره انتخابات حداکثر تا اواخر ماه مارس سال آینده میلادی (فروردین ماه) برگزار شود.

مخالفان دولت پرداخت پول نقد به مردم درآستانه انتخابات را شبهه انگیز و دارای مقاصد انتخاباتی می دانند، این درحالی است که دولت و احزاب حامی نخست وزیر این کمک را بخشی از برنامه حزب حاکم برای کمک به اقشار کم درآمد و نیز برنامه موسوم به "وره انتقالی اقتصادی" می دانند.