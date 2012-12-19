کشف 72 فقره سرقت با دستگیری 14 سارق در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار غلامحسین دارایی در این باره اظهار داشت: به دنبال وقوع چندین فقره سرقت داخل خودرو در شهر قزوین ماموران انتظامی این شهرستان موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

این مسئول افزود: با انجام تحقیقات فنی ماموران کلانتری 14 قزوین، یک سارق داخل خودرو را شناسایی و دستگیر کرده که متهم در بازجویی پلیس به ارتکاب 12 مورد سرقت داخل خودرو و لوازم و قطعات آن معترف شد.

وی عنوان کرد: با تلاش مأموران کلانتری 13 قزوین نیز یک سارق داخل خودرو دستگیر و 10 فقره از این نوع سرقت کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین بیان کرد: همچنین مأموران کلانتری 17 قزوین دیروز با دستگیری یک سارق ، موفق به کشف پنج مورد سرقت داخل خودرو و قطعات آن شدند.

سرهنگ دارایی دستگیری یک سارق و کشف چهار مورد سرقت داخل خودرو توسط مأموران کلانتری 12 قزوین را از دیگر اقدامات پلیس در روز گذشته برشمرد.

این مقام مسئول همچنین از دستگیری یک سارق سیم برق توسط ماموران انتظامی شهرستان بوئین زهرا خبر داد و افزود: سارق دستگیر شده به 13 مورد سرقت سیم برق و هفت فقره سرقت احشام اعتراف کرده است.

وی افزود: این ماموران همچنین با دستگیری چهار سارق، موفق به کشف هفت مورد سرقت اماکن خصوصی در این شهرستان شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین بیان کرد: ماموران کلانتری اقبالیه قزوین نیز با دستگیری یک سارق اماکن خصوصی، سه فقره از این نوع سرقت را کشف کردند.

سرهنگ دارایی همچنین کشف پنج فقره سرقت اماکن خصوصی با دستگیری یک سارق سابقه دار توسط مأموران کلانتری 13 قزوین را از دیگر اقدامات پلیس در روز گذشته برشمرد.

وی تصریح کرد: ماموران انتظامی شهرستان آبیک نیز با دستگیری دو سارق، موفق به کشف سه مورد سرقت قطعات خودرو در این شهرستان شدند.

این مقام مسئول بیان داشت: در شهرستان تاکستان نیز سه مورد سرقت قطعات خودرو با دستگیری یک سارق سابقه دار کشف شد.

دستگیری 54 خرده فروش و نگهدارنده مواد مخدر در قزوین

فرمانده انتظامی استان قزوین از دستگیری 54 توزیع کننده و نگهدارنده مواد مخدر خبر داد.

سردار مسعود جعفری نسب اظهارداشت: ماموران انتظامی استان قزوین دیروز طرح پاکسازی نقاط آلوده به مواد مخدر را در تمامی شهرستان های استان به اجرا در آوردند.

وی بیان کرد: در اجرای این طرح ماموران انتظامی شهرستان قزوین ضمن دستگیری 34 خرده فروش و نگهدارنده مواد مخدر ، 372 گرم مواد شامل تریاک و سایر مواد مخدر کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی استان قزوین افزود: ماموران انتظامی شهرستان آبیک نیز در این طرح 4 توزیع کننده و 10 نگهدارنده مواد را دستگیر و 10 گرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط کردند.

سردار جعفری نسب عنوان کرد: همچنین، ماموران انتظامی شهرستان تاکستان با اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده یک نفر خرده فروش و سه نگهدارنده مواد را به همراه 200 گرم تریاک و 9 گرم سایر مواد مخدر کشف و ضبط کردند.

وی گفت: در ادامه اجرای این طرح در شهرستان بویین زهرا نیز دو نفر دستگیر و 16 گرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد.

این مسئول بیان کرد: اجرای طرح برخورد با توزیع کنندگان مواد مخدر ادامه خواهد داشت.

