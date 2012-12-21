  1. حوزه و دانشگاه
۱ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۳۹

در گفتگو با مهر اعلام شد:

زیباسازی شهر توسط دانشجویان سیستان و بلوچستان

زیباسازی شهر توسط دانشجویان سیستان و بلوچستان

رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان از ساماندهی پایان‌نامه‌های دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری این دانشگاه خبر داد و گفت: در این راستا کار زیباسازی شهر توسط دانشجویان این دانشگاه انجام می شود.

دکتر علی‌رضا رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه سیستان و بلوچستان در راستای عملیاتی کردن شعار سال جاری تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی اقدام به جهت دهی و ساماندهی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانشگاه در تامین  نیازهای منطقه، استان و سطح ملی کرده است .

وی افزود: برهمین اساس قدم های بزرگی در این زمینه برداشته شده  که می توان به قرارداد با شهرداری و شورای شهر استان اشاره کرد، که براساس این قرارداد، تمام فعالیت‌های زیبا سازی مرتبط با شهر در قالب پایان نامه های دانشجویی توسط دانشجویان انجام می‌شود.
 
رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان تصریح کرد: حجم این قرارداد بیش از یک میلیارد و ممکن است تا چهار میلیارد هم افزایش یابد.
 
وی ادامه داد: همچنین با استانداری، اداره گاز استان، وزارت نفت، نیروی انتظامی و ادارات مختلف استان قراردادهایی منعقد شده  که حجم بالایی از پایان نامه های دانشجویی و اعضای هیات علمی را به خود اختصاص می دهد.
 
رضوانی افزود: دانشکده مدیریت و امور تربیتی دانشگاه بیشترین حجم قراردادهای منعقده را به خود اختصاص داده است.
کد مطلب 1770792

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