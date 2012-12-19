آمادگی فرمانداری در حمایت از پژوهشگران/تشکیل دبیرخانه پژوهش در شهریار

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس جوهری ظهر امروز در همایش تجلیل از پژوهشگران برتر شهرستان شهریار اظهار داشت: با وجود تمام توطئه ها و کارشکنیهای دشمنان در راه پیشرفت و استقلال ایران اسلامی، با همت و تلاش غیرتمندانه جوانان و دانشمندان کشور، جایگاه علمی ایران اسلامی در عرصه های مختلف جهانی روز به روز ارتقا می یابد و این نشان از استعداد و پتانسیل نسل جوان دارد.

وی ادامه داد: امروز جوانان ایرانی در عرصه های مختلف علمی، ورزشی، فرهنگی و... خوش می درخشند و با وجود محدودیتها و کمبودهای ناشی از اعمال تحریمهای همه جانبه دشمنان، همچنان برای فتح قله های دانش و افتخارآفرینی برای مملکت می کوشند.

پژوهش؛ سنگ بنای رشد و پیشرفت همه جانبه جوامع است



فرماندار شهرستان شهریار پژوهش را بعنوان سنگ بنای هر نوع رشدی توصیف کرد و گفت: برای کسب موفقیت در حوزه های مختلف اعم از اقتصادی، اجتماعی، علمی، دینی، هویتی و... باید پژوهش را جدی گرفت و با حمایت همه جانبه از پژوهشگران، زمینه را برای رشد و پیشرفت هرچه بیشتر کشور فراهم کرد.

این مسئول بر لزوم حمایت از جوانان در راستای شکوفایی استعدادهایشان تاکید کرد و افزود: امروز ایران اسلامی از لحاظ رشد و پیشرفت علمی، رتیه اول در خاورمیانه را دارد و دستیابی به این جایگاه مرهون همت و پژوهشهای محققانه، عالمانه، مدبرانه و کاربردی مبتکران جوان کشور است.

وی اظهار داشت: در زمینه دانش هسته ای ایران اسلامی، می توان گفت دستیابی به این مرحله از علم و فناوری، مدیون پژوهشهای تحقیقاتی و گسترده دانشمندان است بطوریکه با نگاهی به نقش آفرینی و تاثیر پژوهش و تحقیق در پیشرفت علمی جامعه، اهمیت حمایت و توجه ویژه به این بخش، بر همگان آشکار می شود.

دبیرخانه پژوهش در شهریار تشکیل شد



جوهری از تشکیل دبیرخانه پژوهش در شهرستان شهریار خبر داد و اعلام کرد: طی جلسات برگزار شده با پژوهشگران و نخبگان و فعالان عرصه پژوهش در شهرستان شهریار، دبیرخانه پژوهش با هدف ایجاد انسجام بیشتر و ساماندهی به فعالیت پژوهشگران در حوزه های مختلف، تشکیل شد.

وی یادآور شد: عضویت پژوهشگران در این دبیرخانه و تقویت آن، منجر به بسترسازی جهت انجام هرچه بهتر تحقیقات و پژوهشها در سطح شهرستان خواهد شد.