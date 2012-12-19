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۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۷:۰۵

جوهری:

آمادگی فرمانداری در حمایت از پژوهشگران/تشکیل دبیرخانه پژوهش در شهریار

آمادگی فرمانداری در حمایت از پژوهشگران/تشکیل دبیرخانه پژوهش در شهریار

شهریار - خبرگزاری مهر: فرماندار شهریار از آمادگی فرمانداری این شهرستان در حمایت همه جانبه از پژوهشگران خبر داد و گفت: بمنظور ایجاد انسجام و ساماندهی به فعالیت پژوهشگران، دبیرخانه پژوهش در این شهرستان تشکیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس جوهری ظهر امروز در همایش تجلیل از پژوهشگران برتر شهرستان شهریار اظهار داشت: با وجود تمام توطئه ها و کارشکنیهای دشمنان در راه پیشرفت و استقلال ایران اسلامی، با همت و تلاش غیرتمندانه جوانان و دانشمندان کشور، جایگاه علمی ایران اسلامی در عرصه های مختلف جهانی روز به روز ارتقا می یابد و این نشان از استعداد و پتانسیل نسل جوان دارد.

وی ادامه داد: امروز جوانان ایرانی در عرصه های مختلف علمی، ورزشی، فرهنگی و... خوش می درخشند و با وجود محدودیتها و کمبودهای ناشی از اعمال تحریمهای همه جانبه دشمنان، همچنان برای فتح قله های دانش و افتخارآفرینی برای مملکت می کوشند.

پژوهش؛ سنگ بنای رشد و پیشرفت همه جانبه جوامع است

فرماندار شهرستان شهریار پژوهش را بعنوان سنگ بنای هر نوع رشدی توصیف کرد و گفت: برای کسب موفقیت در حوزه های مختلف اعم از اقتصادی، اجتماعی، علمی، دینی، هویتی و... باید پژوهش را جدی گرفت و با حمایت همه جانبه از پژوهشگران، زمینه را برای رشد و پیشرفت هرچه بیشتر کشور فراهم کرد.

این مسئول بر لزوم حمایت از جوانان در راستای شکوفایی استعدادهایشان تاکید کرد و افزود: امروز ایران اسلامی از لحاظ رشد و پیشرفت علمی، رتیه اول در خاورمیانه را دارد و دستیابی به این جایگاه مرهون همت و پژوهشهای محققانه، عالمانه، مدبرانه و کاربردی مبتکران جوان کشور است.

وی اظهار داشت: در زمینه دانش هسته ای ایران اسلامی، می توان گفت دستیابی به این مرحله از علم و فناوری، مدیون پژوهشهای تحقیقاتی و گسترده دانشمندان است بطوریکه با نگاهی به نقش آفرینی و تاثیر پژوهش و تحقیق در پیشرفت علمی جامعه، اهمیت حمایت و توجه ویژه به این بخش، بر همگان آشکار می شود.

دبیرخانه پژوهش در شهریار تشکیل شد

جوهری از تشکیل دبیرخانه پژوهش در شهرستان شهریار خبر داد و اعلام کرد: طی جلسات برگزار شده با پژوهشگران و نخبگان و فعالان عرصه پژوهش در شهرستان شهریار، دبیرخانه پژوهش با هدف ایجاد انسجام بیشتر و ساماندهی به فعالیت پژوهشگران در حوزه های مختلف، تشکیل شد.

وی یادآور شد: عضویت پژوهشگران در این دبیرخانه و تقویت آن، منجر به بسترسازی جهت انجام هرچه بهتر تحقیقات  و پژوهشها در سطح شهرستان خواهد شد.

کد مطلب 1770793

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