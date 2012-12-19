شهردار رشت عملکرد خود را در صحن شورای شهر گزارش دهد

به گزارش خبرنگار مهر، موسی ناصح ظهر امروز در جلسه علنی شورای شهر رشت افزود: شهردار باید در خصوص استفاده از بودجه شهرداری در غیر ردیف تعیین شده، توقف پروژه های در حال ساخت و عدم اجرای مصوبات شورا توضیح دهد.

وی تاکید کرد: جابجایی کارکنان در پست های مختلف، برگزاری جلسات متعدد و ناکارآمد و وجود پست های بلاتصدی در شهرداری از قبیل معاونت خدمات شهری، ضعف هایست که شهردار باید پاسخگو باشد.

در حاشیه جلسه شورای اسلامی شهر رشت بلوار منتهی به بیمارستانِ در حال ساخت در لاکان به نام پروفسور " مجید سمیعی " جراح و متخصص مغز و اعصاب نامگذاری شد. همچنین کوچه ای به نام " آقا بزرگ " در محدوده آفخرا نامگذاری شد که این نام متناسب با حمام قدیمی و میراثی آقا بزرگ در این محله پیشنهاد شده بود.