زنده یاد پورفرخ عضو سابق تیم ملی دوومیدانی در قطعه نام آوران آرام گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر زندهیاد محمدرضا پورفرخ امروز چهارشنبه از محل ورزشگاه تختی خرمآباد تشییع و در قطعه هنرمندان و نامآوران آرامستان صالحین خرمآباد به خاک سپرده شد.
به همین مناسبت مجلس یادبودی از ساعت 15:30 تا 17 امروز در مسجد بعثت شیرخوارگاه خرمآباد منعقد است.
محمد رضا پورفرخ پیشکسوت ورزش لرستان روز سه شنبه هفته جاری پس از ماهها بیماری در سن 59 سالگی درگذشت.
وی مربی سابق تیم ملی دوومیدانی جانبازان و معلولان کشورمان، دبیر ورزش بازنشسته آموزش و پرورش لرستان، کارشناس و مسئول برنامه ورزش رادیو مرکز لرستان، کارشناس برنامههای ورزشی مختلف سیمای مرکز لرستان، رئیس سابق هیئت دوومیدانی لرستان و مدرس و مدیر گروه تربیتبدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمآباد بوده است.
محمدرضا پورفرخ در کسوت ورزشکاری به عنوان عضو تیم ملی دوومیدانی کشورمان در تورنمت پاکستان موفق به کسب نشان نقره در این مسابقات در سال 1353 برای کشورمان شد. وی همچنین قهرمان مسابقات دوی نیمهاستقامت دانشجویان کشور در سال 1354 بوده و به تورنمنت ایتالیا نیز اعزام شده است.
استاد پورفرخ مؤلف چند کتاب مختلف در زمینه ورزش از جمله تربیتبدنی عمومی، آموزش دوومیدانی، روش تدریس تربیتبدنی در مدارس و ...است.
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