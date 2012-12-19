تقاضای مصباحی مقدم از دولت برای تکذیب شدید شایعات افزایش یارانه نقدی

به گزارش خبرنگار مهر،غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مراسم دومین سالروز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها که عصر روز چهارشنبه در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، طی سخنانی به شجاعت رئیس جمهور در اجرای هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و آن را ستودنی خواند.

وی در ادامه طی سخنانی گفت: اما گلایه ای هم دارم در مرحله اول بدون تردید ما حمایت کردیم به طوریکه بنده راه افتادم در مجلس و امضای نمایندگان را برای کلید خوردن طرح گرفتم همان جا این نگرانی برایم وجود داشت که سطح پرداخت ها، حمایت از این است که قابل جبران از اصلاح قیمت ها نیست.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: پرداخت های نقدی دو برابر پیش بینی ما از درآمد اصلاح قیمت ها بوده یعنی پیش بینی ما 27 هزار میلیارد تومان برای یکسال بود و آنچه اتفاق افتاد 29 هزار میلیارد تومان بود، اما آنچه که برای یارانه ها پرداخت شد در خصوص 60 هزار میلیارد تومان بود.

مصباحی مقدم افزود: سهم تولید 13 هزار میلیارد تومان بود که متاسفانه چیزی برای تولید باقی نماند در حالیکه دوستان ما در سازمان هدفمندی و وزیر اقتصاد می گویند ما یارانه انرژی به تولید دادیم، در حالیکه قانون می‌گفت از محل درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها باشد و تا جایی که من خبر دارم این یارانه انرژی از آن محل پرداخت نشده است و کمکی به تولید نشد، وقتی به تولید کمک نشد تقاضا با یارانه نقدی رشد یافت، اما عرضه کالا و محصولات به این نسبت افزایش نیافت.

وی تاکید کرد: با هدفمندی یارانه ها به این شیوه تعادل عرضه و تقاضا بهم ریخت و قیمت ها رشد کرد و این موضوع با استقراض از بانک مرکزی تباه شد درست است که می گویند جبران کرده ایم اما همین استقراض نقدینگی را رشد داد از طرف دیگر دولت 3 هزار میلیارد هم از بخش نفت برداشت کرد و روی هم این استقراض شد 12 هزار میلیارد تومان.

وی خطاب به دولتی ها گفت: از این موضوع غافل نشوید و از آن نرنجید که واقعیت بیان شود. با این اتفاقات بخشی از دستاوردهای خوب قانون تحت تاثیر قرار گرفت. جبران گرفتن با تاخیر نمی تواند تورمی را که نقدینگی ایجاد کرده، مهار کند.

مصباحی مقدم گفت: پاسخی که به من می دهند این است که نرخ رشد نقدینگی کاهش را نشان می کند. دست شما درد نکند حتما باید با اجرای این طرح، رشد نرخ نقدینگی را پایین می آوردیم. آقای رئیس جمهور زمانی فرمودند که اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به خودی خود تورم ندارد در همان زمان من با جان و دل این را قبول داشتم اما نهایتا تورم بوجود آمد.

نماینده تهران در مورد اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها بنده معتقدم تصمیم مجلس برای مرحله دوم، تصمیم تلخی بود که گرفته شد ما هرگز با نامتوقف کردن این طرح موافق نبودیم اما آثار زیانبار آن را دیدیم و می بینیم که از جمله آن رشد مصرف و رشد قاچاق است.

وی افزود: این حرف درستی است که بهترین راه برای اصلاح نرخ مصرف، اصلاح قیمت است، اما شرایط تورمی ما بسیار سنگین بود و علائم نشان می داد که روند کاهنده ندارد و ما ناچار بودیم که این تصمیم را بگیریم.

وی گفت: از آنجایی که در دولت هم تصمیمی برای اصلاح قیمت ها در سال 91 گرفته شد، نشان می داد که اراده جدی برای اجرای مرحله دوم در دولت وجود ندارد بنابراین این اقدام مجلس با تفاهمی ذهنی و توافقی همراه بود، منتها نگرانی هایی داشتیم که احیانا با پرداخت نقدینگی یارانه نقدی جدید اتفاقی که در سال 90 افتاد، مجددا رخ بدهد و این افزایش یارانه بدون افزایش و اصلاح قیمت انرژی باشد.

مصباحی مقدم به شایعه اجرای مرحله دوم یارانه ها در سال جاری اشاره کرد و گفت: من استدعا می کنم که دولت به شدت این موضوع را تکذیب بکند اجازه ندهید حرفی خلاف قانون شایع شود و این شایعه مجددا نگرانی بوجود آورد و تعارض دولت و مجلس پدید آید.

وی گفت: مجلس قانون تصویب کرده که این طرح در مرحله دوم متوقف شود چه از نظر اصلاح قیمت ها و چه از نظر پرداختن یارانه ها.

مصباحی مقدم افزود: اجازه ندهیم که این شایعات مسئله آفرین شود. استدعا می کنم برای سال بعد در قانون بودجه بگنجانیم و پیش بینی را هم کاملا با تفاهم انجام دهیم که قابلیت اجرا داشته باشد. شرایط روانی جامعه و نرخ تورم به گونه ای باشد که قابلیت اجرای این طرح برای سال بعد فراهم شود هرچه فاصله اجرای این طرح با مرحله قبل زیاد شود، به زیان اقتصاد ملی، نظام اقتصادی کشور و تولیدکننده و مصرف کننده است.

بعد از سخنان مصباحی مقدم، فرزین پشت تریبون قرار گرفت و به برخی گفته های مصباحی مقدم انتقاد کرد و پاسخ آنها را داد.

وی گفت: موضوعاتی مثل تورم از جمله مباحثی بود که در اجرای قبل از هدفمندی یارانه ها پیش بینی شده بود اما آیا اجرای این طرح بیش از 10 درصد تورم افزایش داد؟

فرزین تاکید کرد: در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها نیز هیچ راهی جز حمایت نقدی نداریم و تنها حمایت نقدی است که جواب می دهد.

دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها تصریح کرد: راه هایی مثل حمایت از اشتغال و بیکاری که شما هم در مجلس آن را در قانون گنجاندید و برای آن طرح تعیین کردید جواب نمی دهد اگر می خواهید حمایت کنید فقط حمایت نقدی مردم را راضی می کند و مردم رضایتشان از این طریق حاصل می شود. چرخاندن این پول در دولت و اختصاص دادن آن به مواردی چون بیکاری و اشتغال هزینه دار است دولت با هدف یارانه نقدی این طرح را شروع کرد و همین هدف بود که این نتایج مثبت را به همراه داشت.

وی گفت: ما تولید را حمایت کردیم و کاهش مصرف برق خانگی و افزایش برق صنعتی نشان می دهد که طرح صنعت، چرخیده است و واقعیات آمار نیز این را نشان می دهد.

مصباحی مقدم که در صندلی خود قرار گرفته بود، خطاب به فرزین گفت: من برای جمله به جمله شما حرف دارم و در خدمت شما و برای بیان آنها هستم.

فرزین ادامه داد: تمام تلاش ما در این بود که اجرای هدفمندی یارانه ها با حداقل هزینه اجتماعی باشد همین الان دولت هشت میلیون نفر را برای حذف کردن از یارانه نقدی شناسایی کرده اما تبعات اجتماعی آن را هم باید در نظر بگیریم.