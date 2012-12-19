یک میلیون زن سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین انواری، روز چهارشنبه در همایش ارتقاء سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار کمیته امداد امام خمینی (ره) که در دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین برگزار شد اظهارداشت: حضرت زینب(س) الگوی تمام نمای زنان مسلمان است و می تواند روحیه بخش همه باشد.

انواری تصریح کرد: زن عنصر موثر و اساسی خانواده تلقی می شود و در تربیت فرزند و موفقیت مرد نقش بسیار ارزنده ای ایفا می کند.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) اظهارداشت: زنان باید در زمینه عطوفت، مهربانی، انسجام خانواده نقش خود را بخوبی ایفا کنند و در مدیریت اجرایی خانواده تاثیرگذار باشند.

این مسئول یادآورشد: اگر نتوانیم زنان سرپرست خانوار را برای مقابله با مشکلات عدیده ای که آنها را تهدید می کند این گروه دچار آسیبهای جدی خواهد شد از مدیریت خانواده باز خواهد ماند.

انواری بیان کرد: در بخش اجتماعی باید سرمایه گذاری مناسبی کنیم تا تهدیدات این گروه را به حداقل برسانیم.

این مسئول گفت: تحقیر، تهدید، فشار روحی و روانی، تنگناهای مالی، مقابله با مشکلات اجتماعی و نگاه های تحقیر آمیز بستگان و جامعه از موانع بروز استعدادهای زنان سرپرست خانوار است که این مسائل در همایش های کارشناسی باید مورد ارزیابی تخصصی قرار گیرد.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور تصریح کرد: سلامت نقطه تعادلی است که در انسان وجود دارد که اگر زمینه سلامت فکری را مخدوش کنیم اضطراب، افسردگی، گوشه گیری، نا امیدی در زنان سرپرست خانوار تشدید شده و آسیب های زیادی را به این افراد تحمیل خواهد کرد.

انواری گفت: کمیته امداد امام خمینی(ره) مددرسان ادامه حیات افراد نیازمندان، عزت، کرامت، انسانهای توانمندی است که به دلیل مشکلات مالی و تنگناهای اجتماعی ناچار به تلاش بیشتری هستند که در این میان با استفاده از دیدگاههای کارشناسی اساتید حوزه و دانشگاه، بدنبال کاهش آسیب ها و تهدید این گروه هستیم.

وی افزود: جوانی و عاطفه از سرمایه های ارزشمندی است که در میان زنان سرپرست خانوار دیده می شود و ما وظیفه داریم از این توانمندی برای تقویت روحیه خودباوری آنها بخوبی استفاده کنیم.

انواری اظهارداشت: در سمینارهای و همایش های تخصصی لازم است با تغییر دیدگاه نسبت به جامعه هدف برای حل برخی مشکلات افراد تلاش کرد در این زمینه ازدواج مجدد برای زنان سرپرست خانوار راهکار مناسبی است که باید محدودیت های موجود بویژه قبح اجتماعی آن را حل کنیم تا این کار به راحتی صورت گیرد.

وی تصریح کرد: علما، روحانیون و صاحبان فکر و اندیشه باید قبح اجتماعی ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار را تلطیف و برطرف کنند تا موضوعی که هیچ ممنوعیت شرعی، عرفی و قانونی ندارد مانعی در مسیر تغییر زندگی این گروه نباشد.

انواری یادآورشد: تهاجمی که در شرایط کنونی دشمنان علیه نظام اسلامی آغاز کرده اند با اشکال اقتصادی و فرهنگی در تلاش است تا جلوی رشد فضائل اخلاقی در خانواده ها را بگیرد لذا در این شرایط حساس از صاحبان فکر و اندیشه و نظریه پردازان استمداد می طلبیم تا با ارائه الگوهای دینی و مذهبی مسیر درست را نشان دهند.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) بیان کرد: نباید اجازه دهیم تا الگوهای ماهواره ای غرب جایگزین الگوهای مذهبی و اسلامی شود و با مبانی دینی باید بتوانیم نیاز مردم را تامین کنیم تا سراغ بیگانگان نروند.