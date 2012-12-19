هزار روستای گلستان هدف توسعه زیتون قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، سید نصیر سیدمحمدی بعد از ظهر چهارشنبه در دوازدهمین همایش دهیاری های استان اظهارداشت: برای این طرح چیزی حدود 500 هزار اصله نهال پیش بینی شده است که با موافقت استاندار بخشی از هزینه ها را استانداری وحدود 50 درصد را جهاد وهزینه اندکی را هم خود مردم می دهند.

وی افزود: اگر بتوانیم این طرح اجرا کنیم چیزی حدود دو هزار هکتار مناطق زیتونکاری می شود ومی توانیم منتظر گردشگرانی باشیم که به روستاهایی وارد شوند که سرسبز از درختان زیتون باشند وبرای ورودگردشگر به این روستاها حتی عوارض بگیریم و هم از آنسو می توانیم گلستان را به قطب زیتون کشور تبدیل کنیم وهم خانوارها بتوانند بخشی از نیاز زیتون خود را رفع کنند.

وی بیان کرد:در زمینه بذر هم امسال همکاران ما تلاش زیادی داشتند وبه ازای هر کیلو بذر 135 تومان یارانه نیز در نظرگرفته شده بود که 75 درصد از بذری که توسط جهاد تهیه شده بود استفاده و25 درصد آن باقی مانده است و دهیاری ها باید تلاش کنند مردم را به استفاده از بذور اصلاح شده راهنمایی کنند.

سیدمحمدی بیان داشت:کلینیک های گیاه پزشکی که دایر شده است وبه ازای هر کلینیک دولت 90 میلیون ریال می دهد ودراین کلینیک ها افراد متخصصی هستند که باید با توجه به وضعیت زمین زراعی وببرسی افاتاندازه سم را برای زمین زراعی مشخص کنند و در واقع نسخه بپیجند.

وی ادامه داد:کسانی که بدون مجوز سم می فروشند خلاف است وجازات دارد وتاکنون درراستای اجرای این قانون پنج سم فروشی تعطیل شده اند.