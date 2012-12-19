تجلیل از موتورسوار نمونه کرجی/ قانونمندی را احترام به خود میدانم

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس پلیس راهور البرز ظهر چهارشنبه و در مراسمی با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه، از شهروند 28 ساله کرجی به دلیل عمل به قانون و مقررات راهنمایی و رانندگی تجلیل و تقدیر کرد.

محمدرضا علی بابائی و همسر ایشان پرنیا کرکی زوج موتور سوار کرجی هستند که به هنگام استفاده از موتور سیکلت همواره کلاه ایمنیبه سر داشته و کلیه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت می کنند.

علی بابائی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گواهینامه ماشین و موتور بنده و گواهینامه همسرم تا کنون هیچ جریمه ای نداشته و تا کنون نه به هنگام رانندگی با خودرو و نه با موتور مرتکب تخلفی نشدیم.

وی افزود: من و همسرم اصرار به اجرای قانون داریم و معتقدیم قانونمندی در واقع احترام به خودمان و ارزش قائل شدن برای جان خودمان است.

وی تاکید کرد: وقتی خودمان برای خود ارزش قائل باشیم دیگران هم خود را ملزم می دانند به ما احترام بگذارند.

علی بابائی گفت: استفاده از کلاه ایمنی و رعایت قوانین هم از جان ما و هم از شخصیت و منش ما حفاظت خواهد کرد.

وی تصریح کرد: فرهنگ موتور سواری خیلی در جامعه ما جا نیفتاده و خیلی ها گمان می کنند افراد سطح پائین از موتور استفاده می کنند اما اینطور نیست و خیلی ها هستند که خودرو هم دارند اما از این وسیله برای تردد راحت تر استفاده می کنند اما اینکه در نگاه دیگران و جامعه تا چه اندازه متشخص باشی همه به همین قانونمندی و ارزش قائل شدن برای جان خود بر خواهد گشت.

رئیس پلیس راهور استان البرز نیز در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وقتی با خودروی شخصی در شهر برای انجام کاری رفته بودم متوجه موتور سیکلتی شدم که دو سرنشین آن از کلاه ایمنی استفاده کرده و ظاهر موتور نیز بسیار تمیز بود.

حبیب کمالوند افزود: به مدت بیست دقیقه در مسیر مهرشهر به متروی گلشهر این موتور سوار را تعقیب کردم و متوجه شدم این موتور سوار به همه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی عمل کرده و کوچکترین تخلفی از جهت سرعت، رد چراغ قرمز ویا حرکات مارپیچ و غیره نداشت.

وی تصریح کرد: موتور سوار را متوقف کرده و ضمن قدردانی از قانونمندی وی از ایشان خواستم تا در فرصتی مناسب از انها تجلیل کنیم.

کمالوند با اهدای لوح و هدیه از این زوج قانونمند تجلیل کرد.

رئیس پلیس راهور استان البرز با اشاره به اینکه در هشت ماه گذشته از سال تعداد 16 هزار و 216 موتور سیکلت در استان به دلیل تخلفات راهنمائی و رانندگی توقیف شده اند گفت: عمل به قانون باید جزو لاینفک زندگی شهروندان باشد و نه اینکه تنها از ترس پلیس و جریمه نشدن قانون رعایت شود.

