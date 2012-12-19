پرداخت 290 میلیون ریال کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان بروجن

به گزارش خبرگزاری مهر، علیار کیانی اظهار داشت: در سه ماهه پاییز بیش از 290 میلیون ریال کمک نقدی و کالایی به دانش آموزان زیر پوشش این نهاد پرداخت شد.

وی افزود :این مبلغ کمک به 196 دانش آموز تحت حمایت اعطا شد.



وی بیان کرد : در سال جاری 134 میلیون ریال شهریه تحصیلی وکمک هزینه خرید لوازم آموزشی و پوشاک هم به نیازمندان پرداخت شد.

وی اذعان داشت: خیرین و نیکوکاران این شهرستان در جشن عاطفه ها 156 میلیون ریال برای کمک به دانش اموزان بی بضاعت اهدا کردند.



پرداخت 32 میلیاردریال مستمری به مددجویان کمیته امداد شهرستان شهرکرد

مدیر کمیته امدادشهرستان شهرکرد از پرداخت 32 میلیاردریال مستمری به مددجویان شهرستان شهرکرد خبرداد.



علیرضا اصغرزاده افزود: در9 ماهه امسال این مبلغ به به هفت هزار و 221 خانواده در قالب طرحهای شهید رجایی و مددجویی اهدا شد.

وی بیان کرد: 13هزار و 203 نفر از مددجویان این نهاد از این مبلغ مستمری بهره مند شده اند .



اصغرزاده گفت:دراین مدت هزار و 414 نفر هم از تسهیلات کار انگیزی ، و کارگشایی به مبلغ 12 میلیارو 400میلیون ریال استفاده کرده اند.

امضای 15 تفاهم نامه همکاری کمیته امداد با مساجد در فارسان

مدیر کمیته امداد شهرستان فارسان گفت: 15 تفاهم نامه همکاری بین این نهاد وهیات امنای مساجد شهرستان منعقد شده است .



محمدرضا فتحی گفت: این طرح به منظور افزایش جلب مشارکتهای مردمی، همکاری هیات امنای مساجد در جلب خیرین و کمکهای مردمی و همچنین تشکیل جلسات خیران در مساجد اجرا شده است .



وی بیان کرد : با انعقاد این تفاهم نامه ها 670میلیون ریال نذورات مردم در ماه محرم در مساجد جمع اوری و بین نیازمندان توزیع شد.

پرداخت اجاره مسکن به 25 خانواده نیازمند در کوهرنگ

مدیر کمیته امدادشهرستان کوهرنگ از پرداخت اجاره مسکن برای 25خانواده نیازمند در این شهرستان خبرداد.



فریدون فاضلی افزود: بیشتر خانواده های مددجوی شهرستان کوهرنگ صاحب مسکن هستند.



وی بیان کرد : با اجرای طرح توانمندسازی مددجویان و کمک خیران بیشتر خانواده های فاقد مسکن خانه دار شده اند.

اجرای طرح مرکب در شهرستان فارسان

مدیر کمیته امداد شهرستان فارسان گفت: به منظور توسعه فرهنگ زکات طرح مرکب دراین شهرستان اجرا می شود .



محمدرضا فتحی گفت : با اجرای این طرح رانندگان وسایل نقلیه عمومی از جمله تاکسیها، مینی بوس، اتوبوس و کامیونها مبلغی از درآمد خود را بعنوان زکات به کمیته امداد پرداخت می کنند.



وی بیان کرد: تاکنون 80 نفر از رانندگان وسایل نقلیه دراین طرح شرکت کرده اند.