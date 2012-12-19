  1. بین الملل
۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۲۰:۱۳

ایران در رسانه ها/

مرگ تبعه ایرانی براثر فشار بازجوئی ها در آمریکا/ایران هسته ای موجب مسابقه هسته ای شدن نمی شود

مرگ تبعه ایرانی براثر فشار بازجوئی ها در آمریکا/ایران هسته ای موجب مسابقه هسته ای شدن نمی شود

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: یک روزنامه انگلیسی با رد ادعای برخی تحلیل گران نوشت وجود ایران هسته ای نمی تواند به بروز یک مسابقه هسته ای میان کشورهای منطقه منجر شود.

روزنامه آمریکایی " واشنگتن پست " از مرگ یک تبعه ایرانی بر اثر فشار بازجویی های ماموران آمریکایی در فرودگاه دالس خبر داده و نوشت : داریوش سررشته که از تبریز راهی آمریکا بود در فرودگاه پس از 5 ساعت بازجویی با استرس و آشفتگی راهی منزل دخترش شد و دو روز بعد در خانه دخترخود بر اثر عارضه قلبی درگذشت که اعضای خانواده اش فشارهای بازجویی ها را علت اصلی سکته او می دانند.

این روزنامه مدعی شد آقای سررشته قبل از انقلاب اسلامی شهردار تبریز بوده است.

خبرگزاری " رویترز" در خبری از ابعاد تحریم جدید آمریکا علیه ایران خبر داده و نوشت: طبق این تحریم کشور بلوکه کننده درآمدهای نفتی ایران می تواند از این منابع فقط برای فروش کالاهای غیرتحریمی خود به ایران برداشت کند.

روزنامه صهیونیستی"هاآرتص" درمطلبی با اشاره به کشمکش های درونی سران رژیم صهیونیستی خواستاراین شد که برنامه هسته ای ایران را فراموش نکنند وادعاهای بی اساس خود علیه برنامه صلح آمیز هسته ای ایران را مرتبا تکرار کنند. 

روزنامه انگلیسی " گاردین" با انتشار مطلبی دیدگاه برخی تحلیلگران را که معتقدند ایران هسته ای می تواند موجب بروز رقابت هسته ای شدن کشورهای خاورمیانه شود ، زیر سوال برده و معتقد است این ادعا درست نمی باشد.   

کد مطلب 1770815

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