وصل مجدد جریان گاز 12603 مشترک گاز طبیعی در مناطق زلزله زده ارسباران

به گزارش خبرگزاری مهر، ولیالله دینی ظهر امروز در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت: با نشتیابی یکهزار و 213 کیلومتر شبکههای توزیع و تغذیه گاز و جمعآوری سه هزار و 700 علمک گاز و هفت هزار کنتور و رگلاتور در روستاهای آسیب دیده از زلزله اخیر، شهرهای اهر، ورزقان و هریس به مدار مصرف گاز طبیعی متصل شدند.
وی ادامه داد: تأسیسات گاز 137روستای استان متأثر از زلزله، دچار آسیب دیدگی و الزاماً قطع جریان گاز شده بود که با تلاش و همت شبانه روزی کارکنان شرکت گاز و انجام عملیات مختلف حفاری، نشتیابی، ایمنسازی و بازرسی مجدد، تمامی این روستاها گازدار شدهاند.
دینی با اشاره به وصل مجدد جریان گاز 12 هزار و 603 مشترک گاز طبیعی مناطق زلزله دیده استان اعلام کرد: با توجه به اتمام تزریق گاز تمام روستاهای آسیب دیده از زلزله، این شرکت آمادگی دارد پس از تأیید سیستم لولهکشی داخلی منازل توسط نظام مهندسی، نسبت به واگذاری انشعاب گاز مابقی منازل آسیب دیده در کمترین زمان ممکن اقدام کند تا مشکلی از لحاظ تأمین سوخت در زمستان سرد آذربایجان نداشته باشیم.
صادرات 50درصدی محصولات لبنی و شیرینی کشور از آذربایجانشرقی
محمد جعفر عظمایی، رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت آذربایجان شرقی در جلسه بررسی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و صادرکنندگان اظهار داشت: تولیدات واحدهای تولید کننده لبنیات، شکلات، انواع بیسکوئیت، ماکارونی، مربا، شربت و شیرینی مشمول پرداخت عوارض صادراتی بین پنج تا 15 درصد شده است.
وی ادامه داد: توجه ویژه به مسائل و مشکلات صادراتی این بخش در برنامه سازمان قرار داشته و پیگیریهای مکرر و موثرمنجربه کاهش عوارض صادراتی محصولات فوق و هموارتر شدن مسیر صادرات این محصولات شده است.
سازمان توسعه تجارت ایران طی بخشنامهای صادرات 52 قلم کالا در کشور را ممنوع اعلام کرد و پس از مدتی، متن بخشنامه با ممنوعیت صادرات 39 قلم کالا و مشمول شدن 34 قلم کالای دیگر به پرداخت عوارض تغییر کرد.
اداره کل نوسازی مدارس استان برترین دستگاه اجرایی کشور شد
علی آذرنژاد، مدیرکل نوسازی مدارس آذربایجانشرقی اظهار داشت: اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجانشرقی در میان تمام دستگاههای اجرایی کشور بیشترین امتیاز را در ارزیابی نهاد ریاست جمهوری کسب کرده است.
وی افزود: اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجانشرقی با کسب امتیاز 92.8 نه تنها در میان ادارات کل نوسازی کشور بلکه در میان تمام دستگاههای اجرایی کشور بیشترین امتیاز را کسب کرد.
براساس اعلام معاونت عمرانی استانداری آذربایجانشرقی، در پی ارزیابی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از پروژههای عمرانی استانها در سال 89 اداره کل نوسازی مدارس، راه و ترابری، بنیاد مسکن، آب منطقهای و آب و فاضلاب شهری آذربایجانشرقی به ترتیب با کسب 92.8 ، 92.2 ، 90.7 ، 88.7 و 87.9 امتیاز در میان ادارات استانی کشور رتبه اول را کسب کرده است.
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