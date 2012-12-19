661 مدرسه در قالب طرح هجرت در زنجان بازسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر امیر نظری ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد پشتیبانی اردوهای هجرت بسیج سازندگی زنجان در استانداری این استان افزود: امسال بالاترین آمار بهسازی مدارس را در طرح هجرت داشتیم.



وی با بیان اینکه امسال برای اولین بار سند تحول بنیادین در مدارس به اجرا در آمده است ادامه داد: فعالیت مطلوب طرح هجرت در استقرار پایه ششم در مدارس بسیار مطلوب بوده است.



مدیر کل سازمان آموزش و پرورش استان زنجان با بیان اینکه از سال 88 تا سال 91 شاهد رشد بالایی از باز سازی مدارس بوده ایم افزود: در سال 88 در طرح هجرت 185 مدرسه و در سال 91 در این طرح661 مدرسه بازسازی شده که این نشانگر رشد دو برابری فعالیت طرح هجرت است.



نظری با بیان اینکه عملکرد طرح هجرت در رنگ آمیزی ساختمان 278 هزار و 487 متر مربع است ادامه داد: به طور کلی 35 هزار و 530 نفر روز دانش آموزدر طرح هجرت فعالیت داشته اند.