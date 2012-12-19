کهگیلویه وبویراحمد بادومیلیون دام، مصرف کننده موادلبنی سایراستانهاست

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری بعدازظهر چهارشنبه در کارگروه توسعه اشتغال و بخش کشاورزی استان افزود: به همین دلیل نرخ مواد لبنی در این استان نسبت به سایر استانها بالاتر است.

وی بیان کرد: این در حالی است که شیرتولیدی در این استان به سایر استانها برده می شود.

صابری این معضل را در سایر محصولات بخش کشاورزی هم قابل مشاهده دانست، گفت: سالانه 50هزار تن سیب در این استان تولید می شود اما به دلیل نبود شرایط نگهداری و صنایع تبیدیلی از استان خارج شده و در فصول دیگر با قیمت بیشتر آن را از سایر استانها می خریم.

وی بخش کشاورزی را یکی از فرصتهای استان برای توسعه عنوان کرد و اظهار داشت: باید علل و عوامل برخی مشکلات این حوزه ریشه یابی و راهکارهایی ارائه شود.

وی تصریح کرد: آمار ارایه شده از واحدهای صنعتی وکشاورزی بر اساس بازدیدهای میدانی کارشناسان باید مبنای پژوهش مدون و کار عمیق مطالعاتی و علمی در جهت رفع ضعف های این بخش و رخ دادن تحولی در بخش تولید کشاورزی استان باشد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان داشت: آمار، ارقام و ‌نظرات کارشناسی دستگاه های استانی مبنای تصمیم های کلان دولتی و حتی خصوصی است و سرمایه گذار بر اساس این ارقام در راستای سرمایه گذاری اقدام می کند و بنابراین این آمار و نظرات می بایست دقیق، ‌اصولی و تضمین شده باشند.

وی افزود: در این صورت شاهد آینده ای شفاف تر برای توسعه اشتغال و تولید در استان خواهیم بود.

صابری نگاه استانی به اقتصاد مقاومتی را ضروری دانست و گفت: اگر می خواهیم به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کنیم باید آمار صحیح، کار مطالعاتی و پژوهش را در همه فعالیتها مدنظر قرار دهیم.

در این کارگروه طرح های تولید لوله پلی اتیلن توسط شرکت قطران گچساران با اعتبار 360 میلیون تومان ،‌احداث گلخانه گل رز با اعتبار 600 میلیون تومان و احداث سیلوی ذخیره سازی گندم در چرام با اعتبار پنج میلیارد و 550 میلیون تومان مصوب شد.