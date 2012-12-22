  1. دانشگاه و فناوری
۲ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۰۳

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

پوشش 120میلیون سند در موتورجستجوی ملی/ رونمایی توسط رئیس‌‍جمهور

پوشش 120میلیون سند در موتورجستجوی ملی/ رونمایی توسط رئیس‌‍جمهور

رئیس دانشگاه یزد از رونمایی موتور جستجوی بومی "پارسی جو" توسط رئیس جمهور خبر داد و گفت: این پروژه ملی قرار بود در هفته پژوهش رونمایی شود که به دلیل مشغله کاری رئیس جمهور، به هفته بعد از پژوهش موکول شد.

دکتر سید محمد میر محمدی میبدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پروژه موتور جستجوی بومی "پارسی جو" توسط دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه یزد و یکی دیگر از دانشگاههای کشور انجام شده و درواقع می توان به جای موتور جستجوگر گوگل از آن استفاده کرد .

وی بابیان اینکه حامی این پروژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است درباره دلایل تولید و ایجاد موتور جستجوی ملی در کشور تصریح کرد: دسترسی همیشگی به اطلاعات از جمله دلایل تعریف این پروژه بوده است؛ برای مثال کشور روسیه برای خود یک موتور جستجوگر دارد که در صورت وقوع هرگونه اتفاق به منابع اطلاعاتی دسترسی دارد .
 
رئیس دانشگاه یزد افزود: با راه اندازی موتور جستجوی بومی پارسی جو، کشور ما هم در صورت بروز هر نوع اتفاق مانند تحریمی که گوگل انجام داده بود می تواند با استفاده از موتور جستجوی بومی پارسی جو به منابع اطلاعاتی دسترسی داشته باشد.
 
وی با بیان اینکه اکنون زیرساخت های این طرح به اتمام رسیده است ادامه داد: این موتور جستجو در حال حاضر بیش از 120 میلیون سند اطلاعاتی روی وب را پوشش می دهد و به تدریج نیز این تعداد فایلهای اطلاعاتی را افزایش خواهد داد؛ اما برای افزایش مقدار این سندهای فارسی نیازمند سرورهای قوی هستیم که امیدواریم با حمایت‌هایی که از این پروژه می شود تعداد سرورهای مدنظر افزایش یابد تا این موتور جستجوگر در حد گوگل کار کند.
کد مطلب 1770823

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها