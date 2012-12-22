دکتر سید محمد میر محمدی میبدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پروژه موتور جستجوی بومی "پارسی جو" توسط دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه یزد و یکی دیگر از دانشگاههای کشور انجام شده و درواقع می توان به جای موتور جستجوگر گوگل از آن استفاده کرد .

وی بابیان اینکه حامی این پروژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است درباره دلایل تولید و ایجاد موتور جستجوی ملی در کشور تصریح کرد: دسترسی همیشگی به اطلاعات از جمله دلایل تعریف این پروژه بوده است؛ برای مثال کشور روسیه برای خود یک موتور جستجوگر دارد که در صورت وقوع هرگونه اتفاق به منابع اطلاعاتی دسترسی دارد .

رئیس دانشگاه یزد افزود: با راه اندازی موتور جستجوی بومی پارسی جو، کشور ما هم در صورت بروز هر نوع اتفاق مانند تحریمی که گوگل انجام داده بود می تواند با استفاده از موتور جستجوی بومی پارسی جو به منابع اطلاعاتی دسترسی داشته باشد.

وی با بیان اینکه اکنون زیرساخت های این طرح به اتمام رسیده است ادامه داد: این موتور جستجو در حال حاضر بیش از 120 میلیون سند اطلاعاتی روی وب را پوشش می دهد و به تدریج نیز این تعداد فایلهای اطلاعاتی را افزایش خواهد داد؛ اما برای افزایش مقدار این سندهای فارسی نیازمند سرورهای قوی هستیم که امیدواریم با حمایت‌هایی که از این پروژه می شود تعداد سرورهای مدنظر افزایش یابد تا این موتور جستجوگر در حد گوگل کار کند.