پرویز: بازی با چند کلمه، خلق داستانک نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه سومین جشنواره داستان کوتاه کوتاه پایداری عصر امروز چهارشنبه 29 آذر در موزه شهدا تهران برگزار شد.

در ابتدای این مراسم رضا حاجی آبادی رئیس ستاد برگزاری این جشنواره در سخنانی با اشاره به 800 اثر رسیده به این دوره از جشنواره گفت: اینکه در برگزاری سه دوره از این جشنواره از 200 اثر به 800 اثر رسیده ایم خود بدون هیچ توضیحی نشان از اقبال به این جایزه است. خوشحالم برای جشنواره ای که نه تراکتور جایزه می دهد و نه 57 میلیون تومان وجه نقد، چنین اقبالی را شاهد هستیم.

در ادامه محمدحسن عابدینی مدیر انتشارات سفیر اردکان نیز با اشاره به بخش های مختلف این جشنواره به معرفی 27 اثر به عنوان شایسته تقدیر اشاره کرد و گفت: بدلیل اینکه برخی از آثار از نظر داوران شایستگی معرفی به عنوان برگزیدگی را داشتند، 53 اثر راه یافته به بخش پایانی در فضای وب گذاشته شد تا آراء مردمی را از نظر جذابیت کسب کنند. در مدت این اتفاق 2 هزار رای به سامانه پیامکی ما ارسال شد و در نهایت هم آقایان سید ابراهیم پیره و مهدی یوسفی به عنوان برگزیدگان بخش انتخاب مخاطبان انتخاب شدند.

در ادامه این مراسم بتول سیدحیدری سرپرست موسسه تسنیم که به منظور اهدای جوایز بخش جنبی این جشنواره که به داستانک های پایداری نویسندگان افغانی اختصاص داشت، پشت تریبون حاضر شد و ادامه داد: ادبیات جنگ در افغانستان پیشینه تاریخی دارد بویژه این موضوع در بخش شعر بیشتر خود را نشان داده است با این حال فهم ادبیات امروز افغانستان از جنگ بیشتر به سمت مشکلاتی که ایجاد کرده سوق یافته است، اما متاسفانه توجه شایسته ای به زایش های ادبی که در این زمینه اتفاق افتاده، نشده است.

وی افزود: ادبیات پایداری افغانستان درصدد پررنگ کردن مخالفت با جنگ نیست، بلکه ما می خواهیم سیاهی حاصل از جنگ را پررنگ کنیم.

سیدحیدری ادامه داد: وقتی صحبت از ادبیات مقاومت می شود، همیشه کشورهایی مثل فلسطین و لبنان به چشم می آیند، اما ادبیات مقاومت در افغانستان هم وجود دارد که از قضا ادبیاتی است مردمی و حساب ملت همیشه از دولت بویژه در جنگ های داخلی جدا است. ما باور داریم که جنگ های اخیر ما با سایر نبردها متفاوت بوده است، اما ارزش های ما با ارزش های مردمان حاضر در جنگ در دیگر کشورها متفاوت نیست.

مدیر موسسه تسنیم همچنین تصریح کرد: یاس و غم امروزه بر ادبیات افغانستان حاکم شده است در حالیکه نگاه این ادبیات به جنگ باید حماسی باشد و ما جسارت نوشتن در مورد پایداری هایمان را بیابیم. در واقع صحبتی نیست که از زشتی های جنگ نباید نوشت، اما باید در کنار آن از زیبایی های جنگ نیز یاد کرد.

محسن پرویز، معاون اسبق فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز سخنران پایانی این مراسم بود.

وی با ابراز خرسندی خود از ورود بخش خصوصی به برگزاری چنین جشنواره ای گفت: داستانک گونه ای ادبی است که در کشور ما مهجور مانده است و با وجود اینکه به آثار فارسی زبانان در قرون گذشته بسیار نزدیک است، همچنان به دور از توجه ما است که شاید یکی از دلایل آن قابلیت کم این گونه ادبی برای پرداخت باشد.

پرویز تصریح کرد: معمولا از رمان می توان اقتباس کرد، اما از داستانک خیر و شاید به همین خاطر باشد که اقبال چندانی هم به این موضوع نمی شود، اما در جوامعی که نویسندگی در آن شغل نیست، داستانک و داستان کوتاه راحت تر از رمان در آن خلق می شود. از نظر من رمان نویس باید شغلش نوشتن باشد، اما داستانک و داستان کوتاه نویس اینگونه نیست، ولی در عین حال قبول دارم که دشواری های نوشتن در داستانی کوتاه بسیار بیشتر از رمان است.

این نویسنده و منتخب ادبی همچنین گفت: گاهی نویسندگان بازی با چند کلمه را با خلق داستانک اشتباه می‌گیرند، اما داستانک و داستان هرچند کوتاه باشد اما باید عناصر داستانی را در خود داشته باشد و یک موضوع داستانی را منتقل کند درست است که در داستان کوتاه مانند رمان به تفصیل صحبت نمی کنیم، اما جای خالی سوژه و تحلیل داستانی را نمی توان از ذهن خارج کرد.

در ادامه این مراسم جواد محقق دبیر این دوره از جشنواره بیانیه هیات داوران را قرائت کرد و برگزیدگان جشنواره نیز تقدیر شدند.