سومین جشنواره داستان کوتاه کوتاه پایداری برگزیدگانش را شناخت

به گزارش خبرنگار مهر، برگزیدگان سومین جشنواره داستان کوتاه کوتاه پایداری عصر امروز چهارشنبه 29 آذر در موزه شهدا معرفی شدند.

براساس اعلام نظر هیات داوران در بخش اصلی این جشنواره افسانه احمدی، مریم محمدی و هوشنگ بهداروند به عنوان نفرات برتر و آرزو محمودی، میثم محمدی و سوگند دهکردنژادیان به عنوان شایستگان تقدیر معرفی شدند.

همچنین در بخش جنبی داستان کوتاه کوتاه پایداری افغانستان تقی واحدی به عنوان نفر نخست، محمود حسینی نفر دوم و غلامرسول جعفری و سهراب سروش غیبی مشترکا به عنوان نفر سوم معرفی شدند.

در بخش انتخاب مخاطبان نیز سید ابراهیم پیره و مهدی یوسفی به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.