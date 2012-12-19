دو زمین لرزه کرمان را تکان داد

به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای اخیر استان کرمان شاهد بروز زمین لرزه های متعدد بوده است این زلزله ها امروز نیز در ایستان ادامه یافت و ساعت 9 و11 دقیقه فاریاب برای چندمین بار متوالی طی هفته گذشته لرزید.

همچنین ساعت 15 و 14 دقیقه نیز هجدک با زمین لرزه ای 3.8 ریشتری تکان خورد.

کانون زمین لرزه جدک در عمق 10 کیلومتری زمین و در مشخصات جغرافیایی 56.96 درجه طول جغرافیایی و 30.84 درجه عرض جغرافیایی ثبت شده است.

بنا به اعلام مسئولان محلی هیچ یک از این زمین لرزه ها خسارت نداشته است.

طی همین روز دو زمین لرزه دیگر نیز راور و رفسنجان را در کرمان لرزانده است.

کرمان دارای 18 گسل فعال و لرزه خیز می باشد و یک سوم تلفات جانی زمین لرزه های اخیر کشور در این استان روی داده است.