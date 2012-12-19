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۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۷:۰۸

طی 12 ساعت گذشته/

دو زمین لرزه کرمان را تکان داد

دو زمین لرزه کرمان را تکان داد

کرمان - خبرگزاری مهر: طی 12 ساعت گذشته زمین لرزه 3.5 ریشتری فاریاب و زمین لرزه 3.8 ریشتری هچدک را در شمال و جنوب کرمان تکان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای اخیر استان کرمان شاهد بروز زمین لرزه های متعدد بوده است این زلزله ها امروز نیز در ایستان ادامه یافت و ساعت 9 و11 دقیقه فاریاب برای چندمین بار متوالی طی هفته گذشته لرزید.

همچنین ساعت 15 و 14 دقیقه نیز هجدک با زمین لرزه ای 3.8 ریشتری تکان خورد.

کانون زمین لرزه جدک در عمق 10 کیلومتری زمین و در مشخصات جغرافیایی 56.96 درجه طول جغرافیایی و 30.84 درجه عرض جغرافیایی ثبت شده است.

بنا به اعلام مسئولان محلی هیچ یک از این زمین لرزه ها خسارت نداشته است.

طی همین روز دو زمین لرزه دیگر نیز راور و رفسنجان را در کرمان لرزانده است.

کرمان دارای 18 گسل فعال و لرزه خیز می باشد و یک سوم تلفات جانی زمین لرزه های اخیر کشور در این استان روی داده است.

کد مطلب 1770829

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