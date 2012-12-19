200 دانشجوی دکتری در دانشگاه لرستان مشغول به تحصیل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن زمانیان ظهر چهارشنبه در مراسم تقدیر از پژوهشگران دانشگاه لرستان با اشاره به تدوین نقشه جامع علمی کشور اظهار داشت: نقشه جامع علمی کشور پس از تلاش جمع زیادی از کارشناسان و صاحب نظران به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.

وی با بیان اینکه مبدع و مطرح کننده موضوع نقشه جامع علمی کشور رهبر فرزانه انقلاب بودند، افزود: با توجه به اینکه برای رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده برای افق 1404 نیازمند برنامه ریزی هستیم این نقشه جامع الزمات و امکانات لازم برای رسیدن به این اهداف را ترسیم کرده است.

رئیس دانشگاه لرستان با بیان اینکه عقلانیت، معنویت و عدالت سه شاخصه نقشه جامع علمی کشور است، افزود: در نقشه جامع علمی کشور اهداف و افق فعالیت دانشگاهها نیز تشریح شده است.

زمانیان ارتقا تحصیلات تکمیلی را از جمله اهداف در نظر گرفته شده در این نقشه جامع عنوان کرد و ادامه داد: مطابق نقشه جامع علمی کشور باید سهم دانشجویان تحصیلات تکمیلی به سه درصد برسد.

وی ادامه داد: در حال حاضر دانشگاه لرستان با پذیرش 800 دانشجوی ارشد از بین بیش از دو هزار دانشجوی ورودی جدید به این مهم دست یافته است.

رئیس دانشگاه لرستان با بیان اینکه تعداد کل دانشجویان دکترا نیز باید 3.5 درصد کل دانشجویان دانشگاه باشد، یادآور شد: هم اکنون 200 دانشجو در مقطع تحصیلی دکترا در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند که تا سهم 3.5 درصدی از کل دانشجویان فاصله داریم.

زمانیان با بیان اینکه طبق نقشه جامع علمی کشور باید به ازای هر یک میلیون جمعیت دو هزار هیئت علمی داشته باشیم، ادامه داد: در حال حاضر جمعیت استان لرستان یک میلیون و 700 هزار نفر است که باید در این استان دو هزار و 500 نفر هیئت علمی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر کمتر از 500 نفر عضو هیئت علمی در استان داریم، یادآور شد: مطابق نقشه جامع علمی کشور باید تعداد اعضای هیئت علمی را در استان بالا ببریم.

رئیس دانشگاه لرستان با تاکید بر اینکه باید با حفظ کیفیت باید نسبت به تامین اعضای هیئت علمی اقدام کنیم، تصریح کرد: سفارش های زیادی برای تحمیل افراد به عنوان اعضای هیئت علمی می شود، اما چون به دنبال کیفیت هستیم مقاومت کرده ایم و هزینه آن را هم داده ایم.

زمانیان همچنین با بیان اینکه به ازای هر یک میلیون جمعیت باید 800 مقاله علمی تولید کنیم، افزود: با توجه به جمعیت 75 میلیونی ایران اسلامی باید سالانه 70 هزار مقاله علمی در کشور تولید و چاپ شود.

وی با اشاره به چاپ سالانه 22 هزار عنوان مقاله در مجلات "آی اس آی" افزود: با احتساب مقالات داخلی و "آی اس سی" تعدا مقالات تولید شده در کشور سالانه به 40 هزار مورد می رسد که با رقم مطلوب فاصله داریم.