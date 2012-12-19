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۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۷:۱۲

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فصل زراعی شالیکاران گیلانی با شخم اول شالیزارها آغاز شد

فصل زراعی شالیکاران گیلانی با شخم اول شالیزارها آغاز شد

املش - خبرگزاری مهر: با شخم شالیزارهای شهرستان املش فصل زراعی شالیکاران گیلان 10 روز زودتر از پارسال بطور رسمی آغاز شد.

معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه گیلان 238 هزار هکتار شالیزار دارد، گفت: این استان از قطب های مهم تولید برنج در کشور است.

ایرج بنیادی شخم زمستانه را بسیار ضروری دانست و افزود: از بین رفتن آفات گیاهی و استفاده بهینه از آب بارندگی ها دو مزیت اصلی شخم اول شالیزارهاست.

وی همچنین با بیان اینکه شخم اول یا زمستانه شالیزارهای گیلان تا اواخر اسفند ماه ادامه دارد، اظهارداشت: این شخم مصرف بهینه آب در مزارع را به همراه دارد.

معاون جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به افزایش نفوذ پذیری آب و خاک در شخم زمستانه گفت: مهمترین مرحله کشت " شخم  " است.

وی ادامه داد:  آب مصرفی در هنگام شخم بسیار بالاست و با شخم زمستانه می توان مصرف بهینه ای از آب در مزارع را شاهد بود.

کد مطلب 1770833

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