سند جامع زنان سرپرست خانوار تدوین و نهایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی چگینی روز چهارشنبه در همایش ارتقاء سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار که با حضور حسین انواری سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین برگزارشد اظهار داشت: 12 درصد جمعیت کشور را زنان سرپرست خانوار تشکیل می دهد که ایجاد اشتغال بهترین راه توانمند سازی آنهاست.

دو میلیون نفر زن سرپرست خانوار در کشور

چگینی بیان کرد: در حال حاضر بیش از دو میلیون زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد که یک میلیون و 50 هزار نفر آنها تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند.

دستیار معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) تصریح کرد: 86 درصد زنان سرپرست خانوار به دلیل فوت همسران خود در این وضعیت قرار گرفته اند که باید از این موضوع که می تواند هم فرصت و هم تهدید باشد بخوبی استفاده کنیم.

چگینی یادآورشد: فعالیت های زیادی وجود دارد که می تواند برای افراد آسیب پذیرانجام شود تا آنها حمایت شوند که برای تحقق آن برنامه ریزی برای برخورداری از همه امکانات و ظرفیت ها ضروری است.

این مسئول گفت: در میان مددجویان گروههای سنی مختلف قابلیت و ظرفیت های زیادی وجود دارد که با شناسایی و تقویت آنها می توانیم به نتایج ارزشمندی دست یابیم که در این میان وجود کشاورزان نمونه تحصیل کرده و مدیران شرکتهای کوچک و بزرگ از میان زنان سرپرست خانوار نمونه ای از توانمندی افراد است.

برگزاری پنج همایش تخصصی برای مدجویان

چگینی افزود: با مشارکت دانشگاههای معتبر تاکنون پنج همایش تخصصی در استانهای مختلف از جمله تهران برگزار شده و تا پایان سال پنج همایش دیگر برگزار خواهد شد تا ضمن آسیب شناسی مشکلات و موانع توانمند شدن زنان سرپرست خانوار و سایر مددجویان بتوانیم راهکارهایی برای حمایت از جامعه هدف پیدا کنیم.

این مسئول یادآورشد: باید با تعریف راهبردهای عملی و بومی سازی آنها بتوانیم مسائل منطقه ای را تحت هدایت و کنترل خود قرار دهیم و خروجی خوبی برای شرکت کنندگان ایجاد کنیم.

تهیه سند جامع زنان سرپرست خانوار

چگینی از تهیه سند جامع زنان سرپرست خانوار هم خبر داد و اظهارداشت: در این سند چشم انداز روشنی برای استفاده از ظرفیت های بسیار بالا و مناسب زنان سرپرست خانوار دیده شده که با تصویب آن گام ارزشمندی در تقویت بنیه علمی، روحی و روانی جامعه هدف برداشته خواهد شد.