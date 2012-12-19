  1. عناوین کل
۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۷:۲۸

شعبانی فرد؛

بخش صنعت از تولیدات علمی دانشگاهها حمایت کند

بخش صنعت از تولیدات علمی دانشگاهها حمایت کند

اراک- خبرگزاری مهر: استاندار مرکزی حمایت از دانشگاه ها توسط بخش صنعت را ضروری دانست و گفت: مدیران صنایع استان باید در این راستا دستگاه دولتی و تولیدات علمی دانشگاهها را حمایت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر٬ علی اکبر شعبانی فرد ظهر روز چهارشنبه در دومین جلسه شوری هماهنگی روسای دانشگاه های استان ، در ادامه با اشاره به ارتباط بین صنعت و دانشگاه٬ ادامه داد: ارتباط صنعت و دانشگاه در استان مرکزی قابل تقدیر است٬ اما این کافی نیست و باید تلاش بیشتری در این عرصه صورت گیرد.

وی اظهار کرد: ارتباط صنعت و دانشگاه در هفته پژوهش بیشتر شده که نتیجه آن افتتاح نمایشگاه طی این هفته بود.

شعبانی فرد تحقیق و پژوهش را زمینه ای برای پیشرفت و حرکت رو به رشد جامعه  دانست و افزود:  با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر تحقیق و پژوهش٬ اولین گام در دانشگاه ها و مراکز علمی باید در راستای تولید علم و دانش باشد.

وی ضمن تاکید بر کاربردی کردن علم در جامعه٬ گفت: تولید علم و تحقیق و پژوهش باید در جامعه کاربردی شود چراکه تولید علم و حرکت در مسیر علم و دانش و پژوهش محوری اولین گام دانشگاه ها است.

استاندار استان مرکزی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص تعطیلی روزهای پنج شنبه٬ افزود: برای اجرای این مهم از تمامی بخش ها از جمله سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و عمرانی استان نظرسنجی شده و با استخراج اطلاعات و نظر شورای اداری، در این خصوص تصمیم گیری خواهد شد.
 

کد خبر 1770838

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید