بخش صنعت از تولیدات علمی دانشگاهها حمایت کند

به گزارش خبرنگار مهر٬ علی اکبر شعبانی فرد ظهر روز چهارشنبه در دومین جلسه شوری هماهنگی روسای دانشگاه های استان ، در ادامه با اشاره به ارتباط بین صنعت و دانشگاه٬ ادامه داد: ارتباط صنعت و دانشگاه در استان مرکزی قابل تقدیر است٬ اما این کافی نیست و باید تلاش بیشتری در این عرصه صورت گیرد.



وی اظهار کرد: ارتباط صنعت و دانشگاه در هفته پژوهش بیشتر شده که نتیجه آن افتتاح نمایشگاه طی این هفته بود.

شعبانی فرد تحقیق و پژوهش را زمینه ای برای پیشرفت و حرکت رو به رشد جامعه دانست و افزود: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر تحقیق و پژوهش٬ اولین گام در دانشگاه ها و مراکز علمی باید در راستای تولید علم و دانش باشد.



وی ضمن تاکید بر کاربردی کردن علم در جامعه٬ گفت: تولید علم و تحقیق و پژوهش باید در جامعه کاربردی شود چراکه تولید علم و حرکت در مسیر علم و دانش و پژوهش محوری اولین گام دانشگاه ها است.



استاندار استان مرکزی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص تعطیلی روزهای پنج شنبه٬ افزود: برای اجرای این مهم از تمامی بخش ها از جمله سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و عمرانی استان نظرسنجی شده و با استخراج اطلاعات و نظر شورای اداری، در این خصوص تصمیم گیری خواهد شد.

