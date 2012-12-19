فرهنگ سازی در راستای تولید علم در جامعه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر٬ ملک سلیمانی٬ در دومین جلسه شوری هماهنگی روسای دانشگاه های استان که ظهر چهارشنبه در استانداری مرکزی برگزار شد٬ افزود: فرهنگ سازی در راستای تولید علم از خواسته های مقام معظم رهبری است و دست اندرکاران باید در راستای تحقق این مهم تلاش کنند.



وی با اشاره به اینکه استان مرکزی قطب چهارم صنعت کشور است٬ گفت: باید بتوانیم در بخش های مختلف صنعتی همچون پتروشیمی و پالایشگاه در حوزه دانشگاهی و پزشکی تعامل برقرار کند.



سلیمانی ادامه داد: کارهای پژوهشی نباید فقط منحصر در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها انجام شود بلکه باید این امر به درون جامعه وارد شود تا مردم نیز از این امر مطلع شوند.



راه اندازی بخش پیوند کلیه در استان/ تا پایان سال جاری



دکتر مجید رمضانی٬ رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک٬ نیز در این نشست افزود: با توجه به آمار بالای بیماران دیالزی و تصادفات در استان، بخش پیوند کلیه تا پایان سال جاری در این استان راه اندازی می شود



وی افزود: افزایش دانشکده های پزشکی، راه اندازی دوره دکترای دندانپزشکی و تکمیل کادر هیات علمی از جمله اقدامات این دانشگاه است.



رمضانی اظهار کرد: تولید تجاری کیت های آنتی بادی برای بیماری های تیروئید با همکاری دانشگاه شهید بهشتی تهران نیز در استان مرکزی انجام می شود.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک راه اندازی اولین کلینیک تخصصی توانبخشی و اخذ مجوز راه اندازی دستیاری رادیولوژی و ارتوپدی، کارشناسی ارشد میکروب شناسی و داروسازی را از برنامه های این دانشگاه عنوان کرد.