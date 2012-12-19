برای تولید انبوه ابتکارم به دنبال اسپانسرم/ طراحی لاستیک تانکی در اردبیل

اویس عابد نیا عصر چهارشنبه در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان اردبیل در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر تصریح کرد: به همراه همکارم در سال جاری دو اختراع را به ثبت رسانده ام که هنوز موفق به جلب نظر اسپانسر نشده و این دو اختراع در همان مرحله تولید دستی مانده است.

وی اضافه کرد: لیفتراک تمام اتوماتیک قابل نصب روی کامیون و کامیونت یکی از این اختراعات است که طراحی و ثبت آن نزدیک به سه سال تحقیق و پژوهش را به دنبال داشته است.

لیفتراک قابل نصب در کامیون ابداع شد

عابد نیا تصریح کرد: این دستگاه می تواند به عنوان درب پشت خودروهایی مانند آمبولانس و نیسان نیز نصب شود که علاوه بر با باز و بسته شدن اتوماتیک صفحه متصل به آن قابلیت حمل 2.5 تن بار و انتقال آن به داخل خودرو را دارد.

دانشجوی دکترای برق اضافه کرد: قابلیت ویژه این طرح محاسبه وزن و اعلام آن از طریق پیام کوتاه به مرکز و یا نهاد کنترلی این خودرو است که می تواند قاچاق کالا را تا حد قابل توجهی کاهش دهد.

طراحی و تولید لاستیک تانکی در اردبیل

به گفته این مبتکر عملکرد اتوماتیک این دستگاه حالت دستی حمل بار و انتقال آن به خودرو را به حالت ماشینی تبدیل می کند.

اختراع دیگری که نخبه علمی استان به آن اشاره کرد لاستیک تانکی بود که می تواند جایگزین لاستیک معمولی شده و در تمامی سطوح از جمله یخی، شنی و شیبدار به راحتی خودروی سنگین را به حرکت درآورد.

وی اضافه کرد: این اختراع برای استان اردبیل که یک منطقه کوهستانی است مناسب بوده و در عملیات بازگشایی راهها، عبور در جاده های صعب العبور، امدادهای زمستانی و سایر موارد می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

