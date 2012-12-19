جوانفکر به مرخصی شب یلدا می آید

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر جوانفکر مشاور رئیس جمهور که بر اساس حکم قضایی دوران حبس خود را سپری می کند قرار است تا ساعاتی دیگر به مرخصی برود.

این مرخصی در آستانه شب یلدا مورد موافقت مسئولان قضایی قرار گرفته است.