  1. سیاست
۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۷:۱۸

جوانفکر به مرخصی شب یلدا می آید

جوانفکر به مرخصی شب یلدا می آید

علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور تا ساعاتی دیگر به عنوان مرخصی از زندان آزاد خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر جوانفکر مشاور رئیس جمهور که بر اساس حکم قضایی دوران حبس خود را سپری می کند قرار است تا ساعاتی دیگر به مرخصی برود.

این مرخصی در آستانه شب یلدا مورد موافقت مسئولان قضایی قرار گرفته است.

کد مطلب 1770843

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها