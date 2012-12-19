95 درصدی محدوده فاز یک طرح قلعه دختر ساماندهی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل سازمان احیا و نوسازی مجموعه فرهنگی تفریحی و گردشگری قلاع دختر و اردشیر شهرداری کرمان از پیشرفت 95 درصدی تملک فاز یک قلعه دختر خبر داد.

منصور ابراهیمی همچنین گفت: در حال حاضر نیزتملک 70 درصد مرحله یک فاز دوم طرح قلعه اردشیر نیز صورت پذیرفته است.

وی در ادامه خاطر نشان ساخت: بیش از 500 واحد ملک مسکونی و تجاری بالغ بر یک میلیارد تومان به قیمت روز در مسیر طرح قلاع خریداری و تملک گردیده است.



وی افزود: در صورت تکمیل این پروژه منطقه قلعه دختر و اردشیر به یکی از زیباترین مناطق گردشگری کشور تبدیل خواهد شد.



نصب پارکومترهای هوشمند خیابان تجلی



مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمان گفت: پارکومترهای هوشمند خیابان تجلی توسط پیمان‌کار مربوط نصب شد.



علی نیک طبع افزود: در حال حاضر تعداد 22 دستگاه پارکومتر هوشمند از سه راه گنجعلیخان تا ابتدای ورودی میدان توحید و در دو سمت این معبر، نصب شده است که توانایی کنترل 176 خودرو را دارد.



وی ادامه داد: در آینده‌ نزدیک با آموزش استفاده از این دستگاه توسط پارکنما که در کنار پارکومتر حضور دارد؛ این دستگاه‌ها مورد بهره‌برداری قرار میگیرند و هم‌شهریان با خرید کارت الکترونیکی میتوانند از آن‌ها استفاده کنند.



تحویل واحدهای مسکن مهر سازمان اتوبوسرانی کرمان و حومه در آینده ای نزدیک





تعدادی از واحدهای مسکونی تعاونی مسکن مهر این سازمان طی هفته آینده تحویل صاحبانشان می گردد.

با توجه به اینکه مسکن یکی از محورهای عمده تلاش دولت در جهت خدمت به مردم می باشد و خوشبختانه طی سالهای اخیر با اجرای طرح مسکن مهر بسیاری از مردم دیگر دغدغه مسکن را ندارند ، در راستای اجرای طرح مسکن مهر از تاریخ اول خردادماه سال 1388 شرکت تعاونی مسکن مهر سازمان اتوبوسرانی کرمان و حومه اقدام به شروع عملیات عمرانی ساخت و ساز در زیربنایی به مساحت مشخص نموده است که این زیربنا شامل 5 بلوک 5 طبقه ای و 72 واحد می باشد.



گفتنی است در حال حاضر بلوک یک شامل 16 واحد با پیشرفت کار 90 درصدی آماده تحویل است و بر اساس برنامه ریزی های انجام شده ، هفته آینده طی مراسمی به صاحبانشان تحویل می گردند.



همچنین مقرر شده طی برنامه ریزی مشخص تا پایان سال جاری کلیه واحدها به مالکانشان تحویل گردند.



گفتنی است با توجه به مسائل و مشکلات فراوان در سال 90 خوشبختانه با برنامه ریزی ها و اقدامات صورت گرفته به جهت سرعت و کیفیت برتر این شرکت تعاونی به عنوان تعاونی برتر شناخته شده است.

اجرای پروژه جدولگذاری و فرش موزاییک معابر شهرداری منطقه 2



شهردار منطقه دو طی گزارشی از اجرای عملیات جدولگذاری و فرش موزاییک معابر این منطقه در سه ماه اخیر در این منطقه خبر داد.



علی ایلاقی گفت :اجرای عملیات جدولگذاری بنا بر نیاز معابر در متراژی حدود 9500 متر و در خیابان هایی نظیر بلوار امام رضا (ع) ، سه راه شرف آباد رفوز وسط بلوار حمزه، راستگرد خیابان بهمنیار و بوستان مادر به انجام رسیده است.



وی همچنین از اجرای فرش موزاییک در متراز تقریبی 10000 مترمربع در معابری نظیر رفوژ وسط بلوار امیرکبیر ، رفوژ وسط بلوار پزشک نیز در مدت یاد شده خبر داد.

دوره های آموزشی اصول مداحی در فرهنگسرای جان جهان شهرداری کرمان



مدیر فرهنگسرای جان جهان شهرداری کرمان از برپایی دوره های آموزشی«اصول مداحی» با حضور مداحان بنام استان و همکاری مجمع مداحان استان کرمان در این فرهنگسرا خبر داد.



حجت الاسلام محمد حسنی با اشاره به اینکه این دوره آموزشی ویژه نوجوانان پسر برگزار می گردد،گفت:این دوره با هدف شناسایی و پرورش استعداد های نوجوانان وایجاد انس و الفت بیشتر با ائمه اطهار (ع) برگزار می شود.



وی ایجاد فضای معنوی و ارائه شیوه ها، اصول و مبانی مداحی برای علاقه مندان را از دیگر اهداف این دوره آموزشی برشمرد و افزود: امیدواریم با برپایی این دوره ها حرکتی در جهت ارتقاء توانایی های مداحان صورت گیرد.



وی خاطر نشان کرد: این دوره آموزشی با حضور«حاج مهدی کردآبادی»از مدحان بنام استان وبه صورت هفتگی در روزهای یکشنبه وسه شنبه در نوبت عصر برای علاقه مندان برگزار می گردد.

