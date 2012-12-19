حضور روحانیان در مدارس شبانه روزی الگویی کارآمد برای ترویج فرهنگ اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود مرویان حسینی بعد از ظهر چهارشنبه در همایش آموزشی مبلغان هجرت مدارس خراسان رضوی با بیان اینکه دانش آموزان را بایستی با ادبیات دینی آموزش داد افزود: ترویج ادبیات روانشناسانه به جای ادبیات دینی در فضای تربیتی دانش آموزی کارساز نیست، چرا که روان شناسان غربی در شناخت انسان،هستی و حقیقت آن از وحی بی بهره بوده و به خطا می روند.

وی با اشاره به وجود شخصیت های ارزنده در کشور برای الگوسازی افزود: بایستی والدین، اولیای مدرسه و نهادهای متولی مراقب الگو برداری رفتاری فرزندان و دانش آموزان باشند، چرا که بچه ها فقط حرف ما را نمی شنوند بلکه آنها رفتار هارا پی گیری می کنند.

حجت الاسلام مرویان حسینی با تاکید بر لزوم تربیت دینی دانش آموزان اظهارکرد: دانش آموزان در سنینی قرار دارند که بسیار تاثیر پذیرند و اجرای مقوله تربیت دینی در مورد آنها می تواند ضامن آینده سالم برای این قشر و کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه باشد.

وی بر ضرورت سرمایه گذاری در زمینه تربیت دینی دانش آموزان تاکید کرد و افزود: در گذشته طرح های مختلفی را انجام دادیم که یکی از این طرح ها حضور روحانیون هجرت در مدارس شبانه روزی بود.

حجت الاسلام مرویان با اشاره به اینکه این طرح یکی از کارآمد ترین طرح ها در عرصه انتقال فرهنگ و آموزه های دینی و کاهش بزه ها است، افزود: از این طرح اولیه می توان یک مدل موثر استخراج کرد، مدلی که طی آن دین پذیری دانش آموزان افزایش پیدا می کند.

وی با تاکید بر لزوم سرمایه گذاری برای اجرای بهینه این طرح افزود: باید از این طرح یک مدل کامل در بیاوریم چرا که در صورت طراحی و پیگیری مناسب، این موضوع می تواند برای اجرا در کل کشور موثر باشد.

حجت الاسلام مرویان با اشاره به ضرورت آموزش سبک زندگی اسلامی بیان کرد: باید به ارتباطات گفتاری و معاشرت های اجتماعی دانش آموزان توجه کرده و با آموزش مهارت های زندگی، نحوه و شیوه زندگی و فرهنگ اسلامی را در بین آنها گسترش دهیم.

وی با اشاره به برخی مسائل موجود در محیط مدارس، بویژه محیط های آموزشی شبانه روزی تاکید کرد: باید به مسائل بلوغ به طور جدی پرداخته شود و اولویت برای حل این مسائل با مشاوره های گروهی در حلقه های گفتمانی است.

معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز از راه اندازی سایت بصیرت دانش آموزی در این استان خبر داد و افزود: بعد از کمتر از یک ماه هزار اثر از دانش آموزان روی سایت داریم.

ترابی با بیان اینکه این سایت با هدف ترغیب دانش آموزان به نوشتن ایجاد شده است افزود: در این سایت با طرح موضوع های متفاوت در زمینه های قرآن، نماز، عترت این قشر را با این موضوعات فرهنگی آشنا کرده و آنها را به نوشتن در این زمنیه ترغیب می کنیم.

وی با بیان اینکه بهترین شیوه مبارزه با دشمن در جنگ نرم به کار گرفتن همین شیوه است افزود: دشمن چشم امید به تخریب فرهنگی دارد و برای این کار سرمایه گذاری عظیمی روی اقشار مختلف بویژه جوانان و نوجوانان کرده است.