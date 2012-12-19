انتقاد میقاتی از مخالفان/ هشدار درباره عواقب دخالتهای 14 مارس در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، نجیب میقاتی گفت : برخی از مخالفان در لبنان هنوز به دنبال سرنگونی دولت و تعطیلی گفتگو هستند.

نخست وزیر لبنان بیان کرد: تحریم موسسات و نهادهای لبنانی علاوه بر تخریب وجهه لبنان، به منافع عموم مردم ضربه وارد می کند.

میقاتی افزود: فریاد مخالفان هر چه بلندتر شود، سبب نخواهد شد که دستاوردهای بسیار دولت لبنان زیر سئوال برود.

نخست وزیر لبنان از همه گروههای سیاسی این کشور خواست به تعامل و گفتگوهای سازنده روی آورند.

خبر دیگر اینکه نوربرت دارابوس وزیر دفاع اتریش در راس هیئتی بعد از ظهر امروز وارد لبنان شد.

از سوی دیگر نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان خواستار برگزاری نشست کابینه در 27 ماه جاری میلادی در کاخ بعبدا شد.

خبر دیگر اینکه مصطفی حمدان دبیرکل جنبش ناصریین مستقلین ـ المرابطون، از همه لبنانی ها خواست که از حاکمیت و استقلال خود پاسداری کنند.

وی افزود: هر کس که تلاش کند لبنان را وارد بحران سوریه کند تاوان آن را می پردازد و ما باید لبنان را در مرحله کنونی حفظ کنیم.

حمدان گفت : هر بار که سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله از توان مقاومت لبنان برای بازدارندگی در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی سخن می گوید و ما شاهد توان مقاومت هستیم، گروه وابسته به سفارت آمریکا ضمن حمله به وی(نصرالله) توان مقاومت را نیز زیر سئوال می برند.

وی با اشاره به اوضاع سوریه بیان کرد: همانند دفعات قبل، کسانی که به تغییر اوضاع در سوریه دل بسته اند، ره به جایی نخواهد برد و طرحهای ضد سوری شکست خواهد خورد، زیرا هم ارتش سوریه توان ایستادگی در برابر تروریستها، خرابکاران و صهیونیستها را دارد و هم رهبرانش، آن بحران را به خوبی اداره می کنند.