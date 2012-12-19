مجمع عمومی و انتخابات انجمن نویسندگان و خبرنگاران ورزشی لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی، بر اساس تصمیم جلسه فوق العاده هیات رئیسه انجمن ورزشی نویسان در روز 4 شنبه مورخ 29 آذر 1391 و به منظور انطباق کامل برگزاری مجمع عمومی با مفاد اساسنامه و دستورالعمل برگزاری مجامع کمیسیون ماده 10 احزاب و انجمن های تخصصی وزارت کشور، به اطلاع می رساند جلسه مجمع عمومی روز 30 آذر برگزار نخواهد شد.

بدیهی است تاریخ تشکیل مجمع آتی انجمن پس از هماهنگی لازم با وزات کشور از طریق آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و سایت انجمن به اطلاع اعضای انجمن خواهد رسید.