کلوت های شهداد میزبان گردشگران در شب یلدا

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی افضلی مدیر با اعلام خبر فوق گفت: این تورها که مورد استقبال گردشگرانی از داخل و خارج استان قرار گرفته توسط هتل پارس کرمان برنامه ریزی و اجرا شده است.

وی با اشاره به اینکه این تورها در روز پنجشنبه 30 آذرماه جاری برگزار می شود، افزود: ویژه برنامه شب یلدا نیز از شامگاه روز مذکور در محل هتل پارس اجرا می شود.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری تورهای گردشگری فرصتی است تا گردشگران داخلی و گردشگران خارجی نیز علاوه بر سفر به شهرهای تاریخی و دیدن جاذبه‏های گردشگری کرمان، با آداب و رسوم خاص آن‌ها در زمان‏های خاص آشنا شوند.

وی با اشاره به اداب سنن کهن کرمانیها در شب یلدا در کرمان گفت: سعی میراث فرهنگی در زنده نگه داشتن آداب و رسوم بومی استان کرمان و انتقال آنها به نسل آینده است.



