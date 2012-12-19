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۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۷:۳۳

افضلی خبرداد:

کلوت های شهداد میزبان گردشگران در شب یلدا

کلوت های شهداد میزبان گردشگران در شب یلدا

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر رسانه ای میراث فرهنگی کرمان از برگزاری مراسم شب یلدای کرمانیان در مجاورت کلوتهای شهداد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی افضلی مدیر با اعلام خبر فوق گفت: این تورها که مورد استقبال گردشگرانی از داخل و خارج استان قرار گرفته توسط هتل پارس کرمان برنامه ریزی و اجرا شده است.

وی با اشاره به اینکه این تورها در روز پنجشنبه 30 آذرماه جاری برگزار می شود، افزود: ویژه برنامه شب یلدا نیز از شامگاه روز مذکور در محل هتل پارس اجرا می شود.
 
وی خاطرنشان کرد: برگزاری تورهای گردشگری فرصتی است تا گردشگران داخلی  و گردشگران خارجی نیز علاوه بر سفر به شهرهای تاریخی و دیدن جاذبه‏های گردشگری کرمان، با آداب و رسوم خاص آن‌ها در زمان‏های خاص آشنا شوند.
 
وی با اشاره به اداب سنن کهن کرمانیها در شب یلدا در کرمان گفت: سعی میراث فرهنگی در زنده نگه داشتن آداب و رسوم بومی استان کرمان و انتقال آنها به نسل آینده است.

 
کد مطلب 1770857

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