مبادلات تجاری صادرکنندگان مازنی سنتی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد عیسی نیا عصر چهارشنبه در جلسه رسیدگی به مشکلات صادرکنندگان مازندرانی در اتاق بازرگانی ساری، از تنظیم دعوت نامه برای مسئولان، تجار و صادرکنندگان چینی برای سفر به مازندران خبر داد.



وی با بیان اینکه دغدغه استاندار برای میزبانی مازندران از همتای چینی بوده است، گفت: برای پاسخ به سفر دعوتنامه ای را تنظیم تا از تمام همتائیان چینی به مازندران دعوت کنیم.



عیسی نیا با بیان اینکه وزارت امور خارجه نقش بسیار مهمی در سیاست های خارجی دارد، گفت: هنوز صادرکنندگان و تجار مازندران انتقال پول به نمایندگی را به صورت دستی انجام می دهند.



وی بیان داشت: مهم ترین کشورهای هدف برای صادرات محصولات تجار، جنوب شرقی آسیا و چین است.