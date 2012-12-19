گاز CO باز هم قربانی گرفت/ گرفتاری 27 نفر در آسانسور

به گزارش خبرنگار مهر، راننده جوانی در حادثه برخورد شدید نیسان وانت با اتوبوس در بزرگراه نواب کشته شد.این حادثه رانندگی در حدود ساعت 6 بامداد امروز به سامانه 125 اعلام شد که ستاد فرماندهی بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 52 را به محل حادثه واقع در بزرگراه نواب، نرسیده به خیابان بریانک اعزام کرد که آتش نشانان در کمتر از چهار دقیقه به محل حادثه رسیدند.

علی دانشمند فرمانده آتش نشانان در مورد این حادثه اظهار داشت: خودروی نیسان درمسیر شمال به جنوب بزرگراه نواب حرکت می کرد که ناگهان به شدت با قسمت عقب یک دستگاه اتوبوس درحال حرکت برخورد کرد.

وی افزود: در اثراین برخورد، راننده نیسان در داخل اتاقک متلاشی شده آن گرفتار و به سختی دچار آسیب دیدگی شد.

دانشمند گفت:آتش نشانان برای جلوگیری از بروز حوادث بعدی صحنه تصادف را ایمن کردند و سپس با استفاده از تجهیزات نجات راننده را که مرد جوانی بود در کمترین زمان ممکن از داخل خودروخارج کرده و به عوامل اورژانس تحویل دادند.

گاز CO باز هم قربانی گرفت

زن 42 ساله ای بر اثر انتشار گاز منوکسید کربن در واحد مسکونی خود جان سپرد.جنازه این شخص که از مرگ وی دو روز می گذشت در حمام این منزل پیدا شد.

وقوع این حادثه ساعت 11:15 دقیقه صبح امروز توسط همسایگان به سامانه 125 آتش نشانی تهران اطلاع داده شد که ستاد فرماندهی بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 52 را به محل حادثه در خیابان رودکی نرسیده به خیابان آزادی اعزام کرد.

موسی قیامی رییس ایستگاه 52 که در محل حادثه حضور داشت گفت: طی تماس اهالی یک ساختمان چهار طبقه مسکونی مبنی بر نشت آب از طبقه اول این ساختمان به داخل زیرزمین بلافاصله آتش نشانان این ایستگاه با هماهنگی ستاد فرماندهی عازم محل حادثه شدند.

وی افزود: آتش نشانان پس از گشودن در ورودی این واحد مسکونی و بررسی آن، ناگهان با پیکر بی جان زنی مواجه شدند که در داخل حمام افتاده بود.

قیامی هم چنین تصریح کرد: بنا به اظهار همسایگان، این زن 42 ساله پرستار بیمارستان بوده و به تنهایی در این آپارتمان زندگی می کرد.

این رئیس ایستگاه آتش نشانی علت فوت این شخص را ناشی از نشت گاز co از آبگرمکن دیواری عنوان کرد و افزود: جنازه متوفی جهت بررسی علت مرگ و هم چنین چگونگی بروز این حادثه تحویل نیروی انتظامی شد تا به پزشکی قانونی منتقل شود.

بی احتیاطی صاحب خانه علت آتش سوزی آشپزخانه

آتش گرفتن اجاق گازی که موجب ترس و وحشت ساکنان شده بود با حضور آتش نشانان در محل حادثه آرامش به ساختمان بازگشت.

با تماس ساکنین یک ساختمان 5 طبقه با سامانه 125 و درخواست کمک از آتش نشانان، بیدرنگ زنگ ایستگاه 17 ساعت 10:27 صبح امروز به صدا در آمد و آتش نشانان بلافاصله به سوی تهرانپارس، بزرگراه باقری، خیابان 176 غربی حرکت کردند.

پیمان شامانی فرمانده آتش نشانان اعزامی دراین باره گفت: با رسیدن به محل حادثه مشاهده شد که در طبقه سوم یک مجتمع مسکونی، اجاق گاز آشپزخانه دچار آتش سوزی شده که آتش نشانان بلافاصله با چند دستگاه خاموش کننده اقدام به مهار آتش کردند.

وی افزود:هم زمان با عملیات خاموش کردن آتش، گروهی دیگر از آتش نشانان ساکنین این خانه را که دچار وحشت و دود زدگی شده بودند به پایین ساختمان منتقل کردند.

شامانی هم چنین تصریح کرد:ریختن آب بر روی ظرف محتوی روغن داغ شده بر روی اجاق گاز روشن باعث شعله ور شدن ناگهانی روغن و سرایت آتش به دیگر نقاط آشپزخانه شد.

این فرمانده آتش نشانی با اشاره به مهار سریع این آتش سوزی در همان لحظات اولیه افزود: آتش نشانان با رفع خطرآتش سوزی در داخل این واحد مسکونی و ارائه تذکرات ایمنی، آرامش را به محل حادثه وساکنان این ساختمان مسکونی بازگرداندند.



چونه گیر نانوایی کارگری را زخمی کرد



بی دقتی به هنگام کار با دستگاه چونه گیری در یک مغازه نانوایی، کارگری را راهی بیمارستان کرد.

با تماس تعدادی از شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی و درخواست کمک برای امدادرسانی، بیدرنگ آتش نشانان ایستگاه 92 درساعت 9:35 دقیقه صبح امروز به سمت فلکه دوم تهرانپارس خیابان سجده ایی جنوبی حرکت کردند.

فرشاد نعیمی نیا رئیس ایستگاه 92 آتش نشانی تهران که به اتفاق آتش نشانان این ایستگاه در محل حاضر شده بود در این خصوص گفت: با رسیدن به محل حادثه مشاهده شد که دست راست کارگر 40 ساله این نانوایی به نام جمشید رسولی از قسمت بازو در دستگاه چونه گیر، گیر کرده و به طرز دلخراشی دچار جراحت و خونریزی شده است.

وی افزود: آتش نشانان بلافاصله پس از قطع برق، با استفاده از تجهیزات ویژه نجات دست این کارگر را بی آنکه آسیب بیشتری متوجه اش شود از میان این دستگاه آزاد کردند.

نعیمی نیا نبود حفاظ مناسب و نیز بی دقتی در حین کار با دستگاه چونه گیر را علت بروز این حادثه ذکر کرد و گفت: کارگر مصدوم پس از رهایی دست مجروحش از دستگاه بلافاصله به آمبولانس اورژانس منتقل شد تا سریعا برای درمان به بیمارستان اعزام شود.

وی در ادامه افزود: آتش نشانان پس از دادن تذکرات ایمنی لازم به سایر کارگران این مغازه نانوایی، به ایستگاه خود بازگشتند.

آتش‌نشانان 27 نفر را از کابین آسانسور نجات دادند

آتش‌نشانان تهران در جریان حوادث شبانه روز گذشته و امدادرسانی در 16 حادثه آسانسور موفق شدند 27 نفر از شهروندان را که در کابین آسانسور بدام افتاده بودند نجات دهند.

نیروهای عملیاتی مستقر در 100 ایستگاه آتش نشانی با رسیدن در کوتاهترین زمان ممکن به محل آتش‌سوزی‌ها و دیگر حوادثی که در 24 ساعت گذشته در کلانشهر تهران رخ داد، 43 نفر را که گرفتار حادثه شده بودند نجات دادند. از هفت صبح دیروز تا هفت صبح امروز 15 واحد مسکونی، 4 دستگاه وسیله نقلیه و 2 واحد تجاری از جمله موارد آتش‌سوزی در این مدت بود.

آتش‌نشانان علاوه بر خاموش کردن این آتش‌سوزی‌ها، عملیات امداد و نجات را در حوادث گوناگون دیگر از جمله 16 حادثه آسانسور، 10 حادثه رانندگی، 10 حادثه نشت گاز، 4 حادثه گرفتار شدن افراد در داخل اماکن مختلف و 3 حادثه گیر کردن حلقه انگشتری در انگشت در منازل انجام دادند.

در این مدت 65 آتش‌‌سوزی و 96 حادثه گوناگون دیگر در گوشه و کنار شهر تهران رخ داد که در جریان آنها 3 نفر جان خود را از دست دادند و 2 نفر آسیب دیدند.