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۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۷:۳۷

در هشت ماه گذشته؛

28 پروانه استاندارد واحدهای تولیدی اردبیل ابطال شد

28 پروانه استاندارد واحدهای تولیدی اردبیل ابطال شد

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اردبیل از ابطال 28 مورد پروانه استاندارد واحدهای مختلف تولیدی این استان طی هشت ماه گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم علایی عصر چهارشنبه در جلسه بررسی برنامه ریزی صدور پروانه استاندارد در اردبیل اضافه کرد: پروانه استاندارد این واحدهای مختلف به دلایل فنی و با نظر بازرسان این سازمان باطل شده است.

وی با اشاره به عملکرد 201 موردی صدور، تمدید و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد در این مدت یادآور شد: از این تعداد تمدید پروانه استاندارد با 115 مورد بیشترین عملکرد را در این خصوص داشته است.

به گفته مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان علاوه بر ابطال و تمدید، در طی این مدت 14 مورد مجوز کاربرد علامت استاندارد نیز صادر شده است.

وی یادآور شد: همچنین به منظور حمایت از تولیدات داخلی به خصوص تولیدات داخل استان و براساس بازرسیهای انجام شده توسط کارشناسان این سازمان در هشت ماه گذشته 40 مورد پروانه کاربرد علامت استاندارد نیز صادر شده است.

علایی تاکید کرد: تولیدکنندگان استان باید تولیدات خود را براساس استانداردهای مربوط ارائه کنند تا علاوه بر ارتقا کیفی کالای مورد نیاز مصرف کنندگان، بتوانند در بازارهای بین المللی نیز رقابت داشته باشند.
 

کد مطلب 1770863

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