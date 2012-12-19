28 پروانه استاندارد واحدهای تولیدی اردبیل ابطال شد

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم علایی عصر چهارشنبه در جلسه بررسی برنامه ریزی صدور پروانه استاندارد در اردبیل اضافه کرد: پروانه استاندارد این واحدهای مختلف به دلایل فنی و با نظر بازرسان این سازمان باطل شده است.
وی با اشاره به عملکرد 201 موردی صدور، تمدید و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد در این مدت یادآور شد: از این تعداد تمدید پروانه استاندارد با 115 مورد بیشترین عملکرد را در این خصوص داشته است.
به گفته مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان علاوه بر ابطال و تمدید، در طی این مدت 14 مورد مجوز کاربرد علامت استاندارد نیز صادر شده است.
وی یادآور شد: همچنین به منظور حمایت از تولیدات داخلی به خصوص تولیدات داخل استان و براساس بازرسیهای انجام شده توسط کارشناسان این سازمان در هشت ماه گذشته 40 مورد پروانه کاربرد علامت استاندارد نیز صادر شده است.
علایی تاکید کرد: تولیدکنندگان استان باید تولیدات خود را براساس استانداردهای مربوط ارائه کنند تا علاوه بر ارتقا کیفی کالای مورد نیاز مصرف کنندگان، بتوانند در بازارهای بین المللی نیز رقابت داشته باشند.
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