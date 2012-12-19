به گزارش خبرنگار مهر، محمد زیار در مراسم رونمایی از نخستین برند صنعت کفش کشورکه ظهر چهارشنبه در شهرک صنعتی شکوهیه قم برگزارشد، اظهار داشت: اولویت کنونی ما در صنایع پتروشیمی ایجاد اشتغال بیشتر در کشور و ایجاد زمینه های آن درفعالیت های تولیدی است.



وی ادامه داد: دشمنان نتوانستد در جنگ سخت بر ما غلبه کنند و در جنگ نرم هم مغلوب شدند، بنابراین تلاش دارند تا اکنون کارآمدی نظام جمهوری اسلامی را با مباحث اقتصادی و اشتغالی به چالش بکشند و وظیفه ما خنثی کردن این برنامه‌ها است.



زیار افزود: به گفته مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی حاصل همین عملکرد خنثی سازانه است و به همین منظور نیز ما در صنایع پتروشیمی دیگر خام فروشی نخواهیم داشت و در واقع این مواد را در اختیار تولید کنندگان داخلی قرار خواهیم داد.



رئیس دفتر صنایع تکمیلی پتروشیمی با بیان اینکه کالاهای ما اگر کیفیت بالا و قیمت مناسب و پایینی داشته باشند به طور حتم می توانند گوی را از رقبا ببرند، گفت: کار تولیدی نوعی جهاد فی سبیل الله است و اگر کالایی با نیت الهی، کیفیت بالا و قیمت پایین، وبا یک برند ایرانی وارد بازار فروش در این جنگ اقتصادی شود نوعی جهاد محسوب می شود.



وی اضافه کرد: هدف ما در شرکت صنایع پتروشیمی پرهیز از خام فروشی در جهت اقتصاد مقاومتی و استراتژی های تعیین شده است، امیدواریم به گونه ای پیش برویم تا ایران بتواند در کشورهای هدف و منطقه به عنوان حیاط خلوت کالاهی خود نفوذ کند.



زیار ادامه داد: ما تمام تلاشمان کمک به تولید کنندگان است و امیدواریم بسترهای لازم مهیا شود تا تولید کننده بتواند پرچم دار این رقابت و جنگ اقتصادی باشد.



وی با اشاره به اینکه باید ثابت کنیم همان طور که خدا یکی است، تنها ایدئولوژی مطرح در تاریخ هم ایدئولوژی امام حسین است، گفت: اگرچه ما نمی توانیم جای امام زمان را پر کنیم اما حداقل کاری کنیم که باری برای ایشان نباشیم.



تولید کنندگان پیش قراولان صدور فرهنگ انقلاب هستند



زیار تاکید کرد: پیش قراولان صدور فرهنگ انقلاب و شیعه تولید کنندگان و ملت ایران هستند، در واقع زیرساخت همه چیز فرهنگ است و ما در ابتدا باید تلاش کنیم تا یک فرهنگ توسعه اسلامی برای صنایع خودمان طراحی کنیم.



وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر اجازه صادرات هیچ محصول پتروشیمی را نمی دهیم، گفت: تنها در صورتی اجازه صادرات این محصولات داده می شود که تولید کننده داخلی دیگر احتیاجی به آن نداشته و اشباع شده باشد.



با احتکار کنندگان PVC برخورد خواهد شد



رئیس دفتر صنایع تکمیلی پتروشیمی گفت: همچنین تلاش می کنیم تا احتکار کنندگان PVC نیز هرچه زودتر از این رویه دست بکشند که در غیر این صورت به طور قضایی وارد مقابله با آن ها خواهیم شد.



وی با بیان اینکه دیگر زمانی که پتروشیمی در تنظیم بازار داخلی دخالتی نداشت، گذشته است، گفت: از روز شنبه هفته آینده قیمت پایه محصولات پتروشیمی را خود ما براساس قیمت فوق و نرخ ارز اتاق مبادلات ارزی تعیین خواهیم کرد.



زیار با تاکید بر اینکه اگر این عمل حتی مخالف آیین نامه های بورس هم باشد اعمال خواهد شد، گفت: این تصمیم در جهت منافع کشور است و موجب ثبات قیمت ها خواهد شد.



وی در پایان افزود: ثبات قیمت ها یعنی افزیش فعالیت های صادراتی و یک برند صادراتی بدون راهبرد بلند مدت نمی تواند فروش خوبی داشته باشد، در واقع راهبرد بلند مدت نیاز به تامین مواد اولیه در دراز مدت است که ما حاضر به تامین آن هستیم.

