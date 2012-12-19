بیشترین محصول صادراتی استان قم کفش و دمپایی است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل خاکی در مراسم رونمایی از نخستین برند صنعت کفش کشورکه ظهر چهارشنبه در شهرک صنعتی شکوهیه قم برگزارشد، اظهار داشت: برند سازی یک مبحث بین المللی است که تازه در استان قم استارت کار آن زده شده است.



وی ادامه داد: امیدواریم در آینده ای نزدیک در خوشه‌های صنعتی دیگر استان نیز شاهد ایجاد آن باشیم، در واقع ما برای ارتقا بخشیدن به محصولات تولید شده در این استان، نیاز داریم تا با یک نام معین که به هر یک از این محصولات مشروعیت می دهد کار کنیم.



امیدواریم برند کفش قم بتواند بازارهای هدف داخلی و خارجی را به دست آورد



خاکی افزود: بعضی از برند ها در داخل کشور کاربرد دارند اما اگر این برند ها بتوانند در بازارهای خارج از کشور نیز جای خود را پیدا کنند می توانیم به آینده آن ها بیش از پیش خوش بین باشیم.



وی با تاکید بر اینکه مهمترین مسئله ورود به بازارهای هدف است، گفت: بیشترین محصول صادراتی استان قم مربوط به دمپایی و کفش است و امید ما این است که با ایجاد این برند بتوانیم در سراسر کشور و سراسر دنیا بازارهای هدف را به دست آوریم.