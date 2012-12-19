سناریوی وحشتناک رکود اقتصادی در انتظار آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "تاگس سایتونگ" آلمان در مطلبی نوشت : سازوکار دیوار یا حصار بودجه ای در آمریکا چیزی نیست جز یک افزایش خودکار مالیاتها که در صورتی که سریعا جمهوریخواهان و دموکراتها تا پایان سال درباره یک برنامه صرفه جویی جامع به منظور کاهش بدهیها به توافقی دست نیابند، اجرایی می شود و این کشور را در معرض تهدید جدی قرار می دهد.

نویسنده در ادامه نوشت : زمان همچنان می گذرد. در دوره ای از زمان، توافقی بین بازها و کبوترها ایجاد می شود اما باز دوباره اختلافات به وجود می آید. اما چه اتفاقی می افتد اگر این توافق حاصل نشود؟ در این صورت بر اساس قانون حصار بودجه ای درآمد ناشی از افزایش مالیاتها و کاهش هزینه های عمومی دولت در سال باید در مجموع به حدود ششصد میلیارد دلار برسد.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب نوشت : کنگره آمریکا در آگوست 2011 طرح کاهش بودجه در سال 2013 به میزان 109 میلیارد دلار را تصویب کرد که نتیجه مذاکرات طولانی مدت و سخت دو حزب جمهوریخواه و دموکرات بود.

اما کارشناسان حالا سناریوی وحشتناک یک رکود اقتصادی تهدید کننده در آمریکا را روی دیوار نقاشی می کنند. اگر دموکراتها و جمهوریخواهان تا پایان سال جاری به توافقی برای کاهش بدهیها دست پیدا نکنند، البته با اجرایی شدن قانون حصار بودجه ای کسری بودجه دولت در سال آینده حدود 500 میلیارد یورو کاهش خواهد داشت، اما دیگر پولی در چرخه اقتصادی آمریکا جریان نخواهد داشت.

نتیجه چنین وضعیتی این می شود که تولید ناخالص ملی کاهش پیدا می کند. اداره بودجه کنگره آمریکا (CBO) در واشنگتن نیز انتظار دارد که در نیمه ابتدایی سال 2013، تولید ناخالص داخلی این کشور با کاهش 1.3 درصدی روبرو شود. از آنجایی که آمریکا از نظر مالی وضعیت بسیار بدی دارد یک رکود مجدد نیز غیر قابل اجتناب است. نرخ بیکاری در آمریکا که در حال حاضر 7.9 درصد است نیز در چنین شرایطی بالا خواهد رفت که همراه با آن نارضایتی آمریکاییها نیز روند رو به رشدی را خواهد داشت.