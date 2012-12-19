شانزدهمین جشنواره استانی قصه گویی در خراسان شمالی آغاز شد

علی ارکانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: شانزدهمین جشنواره قصه گویی خراسان شمالی با حضور 40 قصه گوی برتر این استان از عصر چهارشنبه در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی آغاز به کار کرد.

وی با بیان اینکه این جشنواره دو روز به طول می انجامد و پنج شنبه شب همزمان با شب یلدا با معرفی نفرات برتر به پایان می رسد، اظهار داشت: این جشنواره در سه بخش موضوعی بازنویسی قصه های کهن کلیله و دمنه، مرزبان نامه و منطق الطیر، قهرمانان ایرانی و بخش آزاد برگزار می شود.

به گفته ارکانی فرد پیش از این مرحله شهرستانی این جشنواره با شرکت 78 نفر از قصه گویان استان شامل 63 نفر در بخش قصه گویی حضوری و 15 نفر در بخش قصه گویی صوتی برگزار شد که از این میان 40 نفر به مرحله استانی راه یافته اند.

وی اظهار داشت: در پایان مرحله استانی جشنواره قصه گویی، چهار نفر از برترین قصه گوهای خراسان شمالی برای شرکت در جشنواره منطقه ای که در بوشهر برگزار می شود، انتخاب می شوند.

مدیرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی تصریح کرد: در شب یلدا برنامه ویژه این شب با حضور قصه گویان برتر استان با شرکت کودکان و نوجوانان عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی در محل این کانون برگزار می شود.